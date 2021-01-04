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  • Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın'a Burak Özçivit'ten Gamze Erçel'e ünlülerin tarz sahibi çocukları
04 Ocak 2021 Pazartesi 23:45 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın'a Burak Özçivit'ten Gamze Erçel'e ünlülerin tarz sahibi çocukları

Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın'a Burak Özçivit'ten Gamze Erçel'e ünlülerin tarz sahibi çocukları

Modayı yakından takip eden ünlü isimler bu tutkularını çocuklarına da yansıttı. Birçok yıldızın giyim kuşamdaki stil yarışını şimdi de çocuklarının kıyafetleri üzerinden görüyoruz. Berkay-Özlem Ada Şahin'in kızı Arya, Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa, Burak Özçivit-Fahriye Evcen'in oğlu Karan, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel kızı Mavi gibi bir çok ünlü çocuklarının tarzını konuşturmaya devam ediyor.

Christiana Ronaldo ve Kylie Jenner gibi yıldızların çocukları giyim kuşamlarıyla akım yaratırken bizde de durumlar farklı değil. Demet Akalın'dan Fahriye Evcen'e kadar pek çok ünlü isim çocuklarını şıklık yarışına soktu.

Moda tutkunu ünlüler, çocuklarının da tarz sahibi olmasına önem veriyorlar. Bu isimlerin başında sanatçı Demet Akalın geliyor. Ünlü markaların logo kıyafetlerini sokak stiline yansıtan Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira’yı da tıpkı kendi gibi giydiriyor. Arsenal’de top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin minik kızları Eda, şıklık yarışında annesinden geri kalmıyor. Minik kız, 6 bin TL değerindeki Dior kıyafetiyle ‘minik ikoncan’ dedirtti.

MİNİK İKONCANLAR

Berkay- Özlem Ada Şahin’in kızı Arya, Acun Ilıcalı’nın kızı Melisa, Burak Özçivit- Fahriye Evcen’in oğlu Karan, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel kızı Mavi, aileleri tarafından tam bir manken gibi giydiriliyor.

Karan Özçivit’in kombini 2 bin TL

Eda Özil’in kıyafeti 6 bin 700 TL

Demet Akalın’nın kızı Hira’nın etek- bluz kombini 3 bin TL

Melisa Ilıcalı’nın kıyafeti bin 131 TL

Berkay’ın kızının çantası 8 bin 200 TL

Gamze Erçel’in kızı Mavi’nin ayakkabısı 2 bin 400 TL

Christian Ronaldo’nun oğlunun saati 4 milyon 150 bin TL

Kylie Jenner’ın kızı Stormi’nin çantası 92 bin TL

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