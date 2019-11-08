Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7598
  • 6,3512
  • 271.03
  • 103313
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Acun Ilıcalı'dan aylık harcaması ile ilgili çarpıcı yanıt!

Acun Ilıcalı'dan aylık harcaması ile ilgili çarpıcı yanıt!

Acun Ilıcalı'dan aylık harcaması ile ilgili çarpıcı yanıt!

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. TV 8'in patronu Ilıcalı'ya aylık harcamasının ne kadar olduğu soruldu. Acun Ilıcalı aylık harcaması ile ilgili soruya çarpıcı yanıt verdi.

Acun Ilıcalı katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken'in sorduğu soru karşısında çarpıcı yanıt verdi. Ilıcalı'ya gelen soru, "aylık harcaman ve gelirin ne kadar?" oldu. 

Acun Ilıcalı aylık harcaması ile ilgili, " "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" dedi.


Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Fıtık tedavisinde kişilerin kendi çalışmaları ile geliştirdikleri ilginç tedavi yöntemlerine yeni

Tenis Topu ile Fıtık Tedavisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı