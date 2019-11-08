Acun Ilıcalı'dan aylık harcaması ile ilgili çarpıcı yanıt!

Acun Ilıcalı katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken'in sorduğu soru karşısında çarpıcı yanıt verdi. Ilıcalı'ya gelen soru, "aylık harcaman ve gelirin ne kadar?" oldu.

Acun Ilıcalı aylık harcaması ile ilgili, " "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" dedi.