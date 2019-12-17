Acı biber yiyenler kalp krizinden korunuyor! İşte çarpıcı araştırma

İtalya'nın Molise bölgesinde yaşayan 22 bin 811 kişinin sağlık durumu yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. İtalya'nın Pozzilli kentindeki Neuromed'de epidemiyoloji uzmanı Marialaura Bonaccio, "İlginç bir veri elde ettik: Ölüm riskinden korunma, insanların benimsediği beslenme biçiminden bağımsızdı" diye konuştu:

Başka bir deyişle, biri sağlıklı Akdeniz diyetini deneyebiliyor, bir diğeriyse daha sağlıksız beslenebiliyor ama acı biber hepsi için koruyucu etki yapıyor.

Aston Tıp Fakültesi'nde diyetisyen ve üst düzey öğretim üyesi Duane Mellor, bulguların ilginç olduğunu ancak nedensel bir bağlantı göstermediğini söyledi.

Mellor'a göre çalışma, geleneksel Akdeniz diyetini uygulayanların bu diyeti uygulamayanlardan daha az fayda sağlamış gibi göründüğünü ortaya koyuyor.

Bu, acı biberlerin tüm beslenme biçimlerinin ve yaşam tarzlarının bir parçası olarak kullanıldığını gösteriyor. (...) Acı biber yiyen (verilere göre aynı zamanda daha fazla ot ve baharat kullanan) makul insanlar, sebzeler de dahil, daha taze yiyecekler tüketme eğiliminde. Yani, biberler tariflerimize ve öğünlerimize lezzetli bir katkı sunsa da, herhangi bir doğrudan etki muhtemelen küçük. Ancak diğer sağlıklı besinlerin tüketimini daha zevkli hale getirme olasılığı yüksek.

Varese'deki Insubria Üniversitesi'nde hijyen ve halk sağlığı profesörü Licia Iacoviello da konuyla ilgili şunları söyledi:

ABD ve Çin'de görüldüğü üzere çeşitli kırmızı biber türleri, dünya çapında farklı şekillerde tüketilmesine rağmen,sağlığımız için koruyucu etkide bulunabilir.