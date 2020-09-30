Aç kalarak kilo verme algısı enfeksiyona yol açabilir

Birçok insan aç kalarak kilo vermeyi deniyor. "Aç kalarak zayıflarım" algısının kesinlikle doğru olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun enfeksiyonlara ve kas kaybına yol açarak pek çok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.



Kamuoyuna yazılı açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Tayfun Garip, zayıflamak amacıyla ya da günün yoğunluğunda uzun süre aç kalmanın sağlık için doğru olmadığını ifade etti.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Tayfun Garip, COVİD 19 pandemisinin devam ettiği 2020 sonbaharında uzun süre aç kalmanın zararları hakkında uyarıda bulunarak şu bilgileri verdi:



"Kimi zaman günün yoğun temposundan kimi zaman yapılan bilinçsiz diyetlerde karşımıza çıkan uzun süre aç kalma, beraberinde pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzun süren açlıklarda glikozun tükenmesiyle birlikte vücudunuz alarm vermeye başlıyor. Bu durum devam ettiğinde vücut proteinlerini enerji kaynağı olarak kullanmaya başlıyor ve süreçte protein kaybediyor. Proteinlerden glikoz üretimi uzun süreli olduğunda, birçok işlevsel dokunun kaybına yol açarak enfeksiyonlara eğilim, kaslarda incelme gibi birçok yeni sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor."

UZUN SÜRE YEMEK YEMEMENİN VÜCUDA ZARARI

Bir kişi uzun süre yemek yemediğinde ise (yaklaşık 24-36 saat) karbonhidrat yetersizliğinin de geliştiğini aktaran Garip, “Aktif egzersiz yapanlarda bu süre daha kısa oluyor. Ayrıca proteince zengin karbonhidrat açısından fakir diyetlerle kilo kaybetme rejimlerinde de karbonhidrat yetersizliği gelişebilir. İnsülin eksikliği olan diyabet hastalarında ise kanda çok miktarda glikoz birikmesine karşın hücreler glikoz yetersizliği çekerler.” açıklamasını yaptı.

VÜCUT GLİKOZ ALARMI VERİYOR

Glikozun tükenmesi durumunda vücudumuzun bir dizi tepki verdiğini anlatan Garip, “Hormonal sinyaller kaslarda veya başka yerde bulunan vücut proteinlerini harekete geçiriyor. Bu nedenle hayati öneme sahip proteinler daha küçük yapı taşları olan amino asitlere dönüşüyor. Sonraki reaksiyonlarla glikoza çeviriyor. Bu durumun uzun süre devamı halinde vücut protein kaybetmeye başlıyor.” dedi.

KARBONHİDRATLAR HAYATİ ÖNEME SAHİP

Besinler ile alınması gereken enerjinin büyük bir bölümünün ise karbonhidratlarca zengin gıdalardan karşılandığını aktaran Garip, “Beslenme şeklimiz, günlük performansımızı ve hastalıklardan korunmamızı sağlar. Bu besinlerin içinde başlıca karbonhidrat, protein, yağlar, vitaminler bulunur. Enerji kaynağımız karbonhidratlar başlıca bitkisel temelli olup, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalardan da sağlanır. Vücudumuzda karaciğerde ve kaslarımızda depolanır.” bilgisini verdi.

FAZLASI DİYABET VE KALP HASTALIKLARI İÇİN RİSK

Karbonhidratların gereğinden fazla tüketildiğinde yaşanacak sağlık sorunlarına da değinen Garip, “İhtiyaç fazlası kısım yağa dönüşür ve bu durumda kilo sorunu ile birlikte başka sağlık sorunlarından obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Karbonhidratları tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Azı karar, çoğu zarar.” uyarısında bulundu.

BEYİN VE SİNİR SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL KAYNAK

Yeterince karbonhidrat alınmamasının da olumsuz sonuçlar yaratabileceğinin altını çizen Garip, yetersiz karbonhidratın beyin ve merkezi sinir sisteminin işlevlerini yerine getiremediğini belirtti. Beyin dokusu ve alyuvar hücreleri gibi vücut kısımlarının glikoza doğrudan ihtiyaç duyduklarını dile getiren Garip, “Yeterince karbonhidrat alınmadığı ve kan glikoz seviyesinin azaldığı durumlarda zihinsel yorgunluk, algılamada ve dikkati yoğunlaştırmada zorluk yaşanır.” dedi.