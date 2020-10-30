A vitamini ve çinko görme kaybını azaltıyor

Görme kaybı ve göz problemleriyle ilgili şikâyetler son zamanlarda arttı. Göz sağlığı için ileri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinlerin önemli olduğunu belirten uzmanlar, göze iyi gelen besinleri anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, özellikle gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlıklara karşılaşmaması için sağlıklı besinlerin önemine değindi.

GÖZE İYİ GELEN BESİNLER

Göz sağlığını kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyonun yer aldığını dile getiren Op. Dr. Şermin İpçioğlu, şu şekilde bilgi verdi:

"Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir. Genellikle toplumda gece görme durumu daha az olabilir. Bunun sebebi A vitamini eksikliği ya da çinko eksikliği olabilir. Bunu önlemek içinde A vitamini bulunan besinler tercih edilmelidir. A vitamini içeren besinlerin başında havuç gelir. Havuç gözlerimizi güçlendiren daha net görmemizi sağlayan bir besindir. Ispanak, lahana, portakal ve sarı renkli meyveler tüketildiği takdirde gece görüşü artmaktadır."

’’KAVUN GÖZ NEZLESİNE İYİ GELİR’’



Vitaminli besinler katarakt riskini azalttığını birçok vitamin hapında bulunan E ve C vitaminlerin göz rahatsızlıklarının oluşumunu engelleyebildiğini belirten İpçioğlu, göze iyi gelen besinler hakkında şunları söyledi: