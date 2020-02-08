9 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

9 Şubat burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Bugün aslan burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. Aşk, eğlenceler ve çocuklarla ilgili konuları etkileyecek olan Dolunay bu alanlarda cesaretli girişimlerini öne çıkartıyor. Aşk hayatında güzel gelişmeler olabilir. Çocukların bu süreçte çok daha cesaretle önemli adımlar atabilir ve takdir alabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsan da yine seni mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsin. Aktif bir gün seni bekliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Aslan burcunda bugün gerçekleşecek olan Dolunay ev, aile ve yuva alanlarını etkiliyor. Yeni bir ev almak, evini değiştirmek istiyorsan bu Dolunay'ın etkisiyle bu konularda cesaretle adım atabilirsin. Evden ayrılmak, evlenmek gibi konularda yine söz konusu olabilir. Bu süreçte işinle ilgili konularda yine ev, yuva, ailenle ilgili konularda önemli birtakım süreçleri tetikleyecektir.



İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Bugün gerçekleşecek olan Dolunay kardeşler ve yakın çevre alanında bir ay boyunca etkisini gösteren bir etkide olacak. Kardeşlerinin hayatında önemli ve heyecanlı gelişmeler meydana gelebileceği gibi senin onlarla arandaki ilişkide de dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Eğitimlerinle ilgili de önemli tamamlanmalar ve pozitif geri bildirimler alabilirsin.



YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Parasal konularını etkileyecek olan Dolunay bugün Aslan burcunda gerçekleşecek. Bu bir aylık süreçte önemli parasal yükümlülükler altına girebilirsin. Bunlar risk içerebilir. Aynı zamanda bu Dolunay kişisel yeteneklerinin de farkına varabileceğin kıymetli etkiler de sunuyor sana.



ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün senin burcunda gerçekleşecek olan Dolunay senin kişisel alanını direkt etkiliyor olacak. İkili ilişkiler alanındaki durumlar senin bazı kararlar almana ve tamamlanmalar yaşamama sebep olabilir. Özellikle cesaret gerektiren konularda bir adım öne çıkabilirsin. Kontrolü ele alıyorsun. Çocuk sahibi olmaya da karar verebilirsin.



BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Aslan Dolunay’ı gizli konular, bilinç altı ve rüyalar ile ilgili alanında meydana geliyor. İş yerinde veya genel sorumluluklarında yaşadığın sıkıntılı, stresli durumlar içsel anlamda cesur ve özgüvenli bir karar vermeni tetikleyebilir. İş yerinde yaptıkların için içten içe bir takdir görme isteği içinde olabilir ve bunun için kendini daha fazla gösterme kararı alabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Aslan burcunda bugün meydana gelecek olan Dolunay senin arkadaş ve sosyal çevre alanında eğlenceli konuların gündeme gelmesine sebep olabilir. Bireysel anlamda adım attığın konular şimdi Dolunay ile birlikte ortaya çıkmaya başlayacak. Bunlar daha çok sosyal alanında sıcak, eğlenceli ve seni merkezde tutacak güzel dostlukları vurgulayacak olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Aslan burcundaki Dolunay iş ve kariyer alanında önemli etkiler getirecek. Yaptıklarının takdir göreceği bir sürece girebilirsin. Aynı zamanda otorite konumundaki önemli kişilerden de mesleğinle alakalı olarak önemli destekler görebilirsin. Evinle ilgili konularda başlattıkların da mesleğinle ilgili cesaretli adımlar atmana sebep olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Aslan burcunda bugün gerçekleşecek Dolunay eğitiminle ilgili olarak uzak yerlere seyahat etmeni gerektirebilir. Hukuksal konularda işlerin varsa şimdi önemli tamamlanmalar yaşayabilirsin. Eşinin yakın çevresine karşı otoritesini göstereceğin durumlar olabilir. Yüksek eğitim görüyorsan artık tamamlaman gereken süreçler söz konusu olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Aslan burcundaki Dolunay önümüzdeki bir aylık süreçte, parasal konularda ve mevcut ödemelerin ile ilgili cesaretli girişimler içerisinde olmanı tetikleyebilir. Bir kredi başvurusunda bulunduysan bu süreçte başvuru ile ilgili sonuçlar gündeme gelebilir. Risk almanı gerektirecek parasal konular içerisinde olabilirsin.



KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Karşıt burcun olan Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve sözleşmeler ile ilgili konularda önemli konuları gündeme getirebilir. Evlenmeye karar verebilir veya yeni bir ortakla iş yapmaya başlayabilirsin. Evliysen bir çocuk kararı alabilirsin. Bu süreçte açık düşmanların da ortaya cesaretle çıkıp kendini gösterebilir. Bu anlamda dikkatli olmalısın.



BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Günlük rutin işlerin, sorumlulukların ve hastalıkların ile ilgili konuları gündeme getirecek olan Dolunay Aslan burcunda meydana geliyor. Aynı zamanda yeni bir evcil hayvan da edinmek isteyebilirsin bu süreçte. Üzerindeki sorumluluklarla ilgili takdir görmek istediğin ve bu yüzden de daha çok ön planda olacağın bir aylık bir sürece giriyorsun. Hastalıklarına da dikkat etmelisin. Sırt veya kalp ile ilgili rahatsızlıkların söz konusu olabilir.