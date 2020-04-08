9 Nisan burç yorumları! 9 Nisan günlük burç yorumlarını neler bekliyor?

9 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken dikkatini dağıtmak isteyenler 9 Nisan Perşembe burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 9 Nisan'da Aslan burcunu şaşıracağı bir gün, Başak burcunu öfkeli bir gün, Yay burcunu gergin bir gün bekliyor.

Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 9 Nisan’da Akrep burcunda ilerliyor olacak. Okült konular ve gizli ilimler ilgini çekebilir. Bu konularda kitaplar okuyabilirsin. Sabah saatlerinde tartışmalara dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay karşıt burcun Akrep'te ilerlerken sende daha çok karşılıklı ilişkilerine odaklanabilirsin. Tartışmalar ve anlaşmazlıklar ilişkilerinizi gerebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Çalışma alanında birtakım değişiklikler isteğinde olabilirsin. Seni etkileyen kurallara uyum sağlamakta zorlanabilirsin zira gerginlik içerisindesin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aşk hayatına bugün dikkatini veriyorsun. Hoşlandığın kişinin neler yaptığını gizliden gizliye takip edebilirsin. Değişken bir ruh halİ içerisindesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ailenle ilgili öğreneceğin bir olay seni çok şaşırtabilir ve etkisinden uzun süre çıkamayabilirsin. Endişelerinin yüksek olması nedeniyle annenle aranda tansiyonu yüksek konuşmalar geçebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Kardeşin senden bir şeyler talep edebilir. İşin içerisine kıskançlık girebilir. Sahip olduğun imkânlarla ilgili sorgulandığını hissedecek olabilirsin. Öfkeyle istemediğin şeyler söylememeye dikkat etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Derinleşmek ve meditasyon yapmak için uygun bir gün zira Ay Akrep burcunda ilerliyor. İnternet üzerinden yapacağın alışverişlere dikkat etmelisin. Yanlış yapacağın işlemler nedeniyle sıkıntı yaşayabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Takıntıların iyiden iyiye artabilir. Bir konuda derinlemesine araştırma yapman gerekebilir. Kafana koyduklarından vazgeçemiyorsun. Sabah saatlerinde gereksiz tartışmalardan uzak durmalısın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bir konuda kararsız kalacağın durumlar yaşayabilirsin. Çevrendeki insanlarla gereksiz tartışmalar içine girebilirsin zira gergin açılar var. Kaprisli tavırlar içerisinde olmamaya dikkat etmelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ailevi yüklerin bugün senin üstüne biraz baskı yapabilir. Bazı konularda kendini rahat bırakmalı ve kendine de çok yüklenmemelisin. Getirilen kısıtlamalar senin moralini bozabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Kariyerinle ilgili yeni bir arayış içerisinde olabilirsin. Öngörülemeyen durumlar senin önünü belirlemeni zorlaştırıyor ve bu da seni gerginleştiriyor olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Eşinin ailesiyle aranda birtakım tartışmalar meydana gelebilir. Özellikle sabah saatlerinde gerginliklerin söz konusu olabilir, olayları büyütmemeye dikkat etmelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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