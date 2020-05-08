9 Mayıs burç yorumları Koç burcu yurt dışına çıkabilir

9 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. 9 Mayıs Cumartesi günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerleyecek. Günlük burç yorumlarını neler bekliyor? Koç burcu uzak yerler, yurt dışı ve hukuksal konularla ilgilenecek. Yay burcu için 9 Mayıs Cumartesi günü hayal kırıklığı olacak. Terazi burcu seyahate çıkabilir, Akrep burcu parasal konularda değişiklik yaşayabilir. İşte 9 Mayıs günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

9 Mayıs Cumartesi günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacağından uzak yerler ve yurt dışı ve hukuksal konular gündemini meşgul edebilir. Aynı zamanda merakını cezbeden konuları araştırmakta isteyebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ortak kazanımlarında veya eşinden elde ettiğin gelirinle alakalı değişken durumlar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde bilhassa duygusal anlamda aşırı hassas olabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cumartesi günü İkili ilişkilerin çok daha fazla önemli hale gelecektir. Aynı zamanda Merkür ile Plüton arasında önemli bir üçgen açı kesinleşecek haliyle araştırmacı tarafın ön planda olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

9 Mayıs günü evcil hayvanlarınla birlikte vakit geçirmek sana iyi gelebilir. Akşam saatlerinde hassasiyetinin yüksek olacağı durumlar var. Sana iyi gelecek işlerine odaklanman iyi olacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Gün boyunca çocuklarınla birlikte olmak ve eğlenmek isteyebilirsin. Akşam saatlerine doğru sevdiğin kişilerle aranda kırılganlıklar oluşabilir. Olayları şahsi algılamamalısın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

9 Mayıs Cumartesi günü evinle ilgili konular senin için çok daha fazla ön planda olacak olabilir. Aynı zamanda olayların iç yüzünü kolaylıkla anlayabileceğin pozitif durumlar uğraştığın konularda seni ileriye götürebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay tüm Yay burcunda ilerliyor olacak. Gerçekleştirmen gereken kısa seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Gece ise aşk ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

9 Mayıs Cumartesi parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Günün ikinci yarısında Merkür ile Plüton arasında güzel bir görünüm var. Zihinsel anlamda hayli güçlü etkileşimler altında olacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili iyimser tavırlar içerisinde olacak olabilirsin. Akşam saatlerinde haberini beklediğin bir konuda hayal kırıklıkların söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde arka planda çevrilen işlerle ilgili resmin tümünü görmeye odaklanmalısın. Saat 16.17’de gökyüzünde Merkür ile Plüton arasında önemli bir açı kombinasyonu meydana geliyor olacak. Olayların içyüzünü anlayabileceğin pozitif etkiler sana sağlayacaktır.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hali hazırda yürüttüğün projeler varsa bugünlerde onlara odaklanmak gereği hissedebilirsin. Geleceğini ilgili konularda cesaretle önemli adımlar atmanın sonuçlarını yakın vadede pozitif olarak alacaksındır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

9 Mayıs Cumartesi günü sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Ancak akşam saatlerinde aşırı hassas olabilirsin. Senin önem verdiğin konularda başkalarının umursamaz tavırları seni üzebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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