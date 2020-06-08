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  3. 9 Haziran 2020 burç yorumları! Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor
08 Haziran 2020 Pazartesi 16:23 | Son Güncelleme:

9 Haziran 2020 burç yorumları! Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor

9 Haziran 2020 burç yorumları! Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor

9 Haziran burç yorumları merak ediliyor. Ay Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacak. 9 Haziran Salı günü Boğa burcu akşam saatlerine doğru bir haber alabilir, İkizler burcu hukuksal konularla ilgilenebilir. Akrep burcunun beklenmedik konular gündemini değiştirebilir. Astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar tarafından günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 9 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

9 Haziran 2020 burç yorumları hayata dair fikir veriyor. Ay Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacak. Bu durumdan etkilenen Koç burcu, yardımlaşma isteğinde olabilir. 9 Haziran Salı günü Boğa burcu akşam saatlerine doğru bir haber alabilir, İkizler burcu hukuksal konularla ilgilenebilir. Akrep burcunun beklenmedik konular gündemini değiştirebilir. Günlük burç yorumları hayatın her alanında her konuda ipucu veriyor. Ay’ın hareketleri burç yorumlarını nasıl etkiliyor? İşte 9 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 9 Haziran 2020 Salı günü saat 03.54 sularında Ay Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca gruplar içerisinde olmak ve yardımlaşmak isteğinde olacaksın. Akşam saatlerinde sıra dışı konular var gündeminde.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde meslektaşlarına yardımcı olmak isteyebilirsin. Aynı zamanda bugün ailevi sorumluluklarını yerine getirmen adına da uygun bir süreçtesin. Akşam saatlerine doğru ani haberler alabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Kova burcunda ilerleyeceği bugünlerde hukuksal konular var gündeminde. Akşam saatlerinde şifalanmanı sağlayacak güzel enerjiler var. Gece saatlerinde ikili ilişkiler adına şanslı bir zamandasın.

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