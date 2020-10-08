9 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları

9 Ekim 2020 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından her gün ilgiyle takip ediliyor. Günlük burç yorumları 9 Ekim Cuma için ne ifade ediyor? İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 9 Ekim 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

9 Ekim cuma günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde bir konuya içsel anlamda yönelebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde uyumu yakalamak adına hareket edeceğin bir süreçtesin. Sıra dışı haberler alabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde olayları gereğinden fazla abartan insanlar ile yüz yüze kalabilir ve bu durumdan rahatsız olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Cuma günü boyunca yoğun enerjiler var. Sosyal çevrenden insanlar ile görüşmelerinde daha sakin bir tutum içinde kalmalısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Ani gelişmeler senin için sevindirici oluyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Eşinin ailesi ile ilgili konuların öne çıkacak. Akşam saatlerinde tartışmalar yorucu olabilir. Mars ile Plüton arasındaki kare açı sinirsel açıdan seni zorlayabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay Yengeç burcunda ilerliyorken Venüs ile olan uyumlu açısı sabah saatlerinde ilişkilerinde gayret göstererek ilişkilerini uyumlu hale getirmene yardımcı olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde sinirsel gerginliklerin yüksek olabilir. Fiziksel enerjini yüksek tutarak sinirsel gerginliklerini düşürebilirsin. Yakın çevrenle ilişkilerin hassaslaşabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Çevrende birtakım olayların gereğinden fazla abartılmaya çalışılması seni kızdırabilir. İşinle ilgili konular tüm gün boyunca senin için ön planda olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Akşam saatlerinde aşk hayatınla ilgili konularda olayların gereğinden fazla büyümesi can sıkıcı olabilir. Manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin.