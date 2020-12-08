9 Aralık 2020 burç yorumları! İş birliğine açık olmanın vakti

9 Aralık 2020 burç yorumlarında Koç burcu evlilikle ilgili karar alabilir, Akrep burcu hastanelerle ilgilenebilir. Günlük burç yorumları hayata dair aşk, sağlık, aile ve para gibi birçok konuda yol gösteriyor. Bu nedenle astrolojiyi her gün ilgiyle takip edenler burç yorumlarına bakmadan edemiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 12 burcun tamamını yükselen yorumlarıyla yazdı. İşte 9 Aralık Çarşamba burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

9 Aralık Çarşamba günü Ay saat 03.01’e kadar Başak burcunda ilerliyor. Daha sonra Terazi burcuna yani senin ikili ilişkiler alanına geçiş yapacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak önemli hale gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Evcil hayvanlarınla ilgili konular dikkat çekiyor olacak. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Günün büyük bir bölümünde iş birliklerine dönük olarak hareket ediyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün çocukların arasında bir uyum sağlamak durumunda kalabilirsin. Sabah erken saatlerde senin için önemli bir kadın figüründen önemli bir destek görebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ailende herkesi memnun etmeye çalışmaya odaklanabilirsin. Sabah erken saatlerde Ay ve Satürn arasındaki uyumlu açı işlerinle ilgili destekleyici.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde kulağına birtakım dedikodular çalınabilir. Kardeşlerinle olan ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisin. Mesuliyet alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kişisel bakımına para harcayabilirsin bugünlerde. Sabah erken saatlerde senin için önemli bir kadın figüründen önemli bir destek görebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Fiziksel görünümüne önem verdiğin günlerdesin. Günün büyük bir bölümünde iş birliği yapman gereken durumlar söz konusu olabilir ve bunlardan fayda sağlayabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde hastaneler ile ilgili konular senin için önemli hale gelebilir. Güneş Neptün kare açısının etkin olacağı akşam saatlerinde işlerinle ilgili karmaşaya düşebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

9 Aralık Çarşamba günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. Hedeflediğin konuların üzerine gidiyor olacaksın. İkili ilişkilerinde uyumu yakalıyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Gerçekleştirmek istediğin amaçların ile ilgili olarak diplomatik davranman gerekebilir. Kendini çok fazla yormadan akışta kalman iyi olacaktır. Stres ve gerginliklerden uzak bir gün.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde yabancılar ile ilgili konuların ön plana çıkıyor olacak. Dış ticaret ile uğraşıyorsan sabah saatlerinde yabancı kontaktlarından önemli destekler sağlıyorsun.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Harcamalarını dikkatli planlaman gereken bir dönem. Akşam saatlerinde Güneş ile Neptün arasındaki zorlayıcı açı seni hassaslaştırabilir.