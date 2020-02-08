8 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

8 Şubat burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay bu gece 01:45'te Aslan burcuna geçti. İş yerinde bugün dikkat çekme ve yaptıkların ile kendini gösterme isteğin artacaktır. Sabah erken saatlerde Uranüs ile Ay'ın arasındaki zorlayıcı açı güne değişken bir ruh hâli ile başlamana sebep olabilir.



BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor olacak. Ailevi meselelerde otoriter tavırlar içerisinde olabilirsin. Bazı konularda aile bireylerine gereğinden fazla baskı uygulaman onları bunaltabilir. İkili ilişkilerinde sakinliğini koruman ve sevecen yaklaşımların aranızdaki güzel bağı arttırıyor.



İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Kardeşlerinle ilişkilerinde sözünün dinlenmesini önemsiyorsun. İyimser tavırlar içerisindesin. Bugün kredi ya da borçlarınla ilgili bir başvuruda bulunabilirsin. Bulunduğun ortamdaki kadınlarla olan iletişiminde problemler yaşanabilir.



YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sahip olduğun yeteneklerinle ilgili konularda farkındalığın artıyor. Yaratıcı enerjini doğru alanlara konsantre edersen çok daha verimli sonuçlar elde edebilirsin. Bugün alacağın haberler seni çok heyecanlandırabilir.



ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Ay bugün senin burcunda ilerliyor olacak. Çocuksu bir enerji içerisinde olabilirsin. Duygusal anlamda seni heyecanlandırabilecek ani haberler ya da mesajlar alabilirsin. Bu aşk ilişkilerinle ilgili olabilir.



BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Aslan burcunda ilerleyen Ay bugün içten içe bir takdir görme, beğenilme ihtiyacı içerisinde olmanı tetikleyebilir. Yaptıklarının eşin ve çocukların tarafından beğenilmesini arzu ediyor olman çok normal. Asıl canını sıkan aile hayatındaki düzensiz durumlar olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Neşeli tavırlarınla sosyal çevrende aranılan bir insansın. Bugün sanatsal faaliyetler de bulunmak isteyebilirsin. Özellikle resim veya müzik seni müthiş dinlendirebilir. Yönetici gezegenin Venüs'te sanatsal açıdan seni destekliyor olacak.



AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



İş ve kariyerinle ilgili konularda bugün benim dediğim olacak modunda olabilirsin. Kimsenin sana istemediğin bir şeyi yaptırmasına izin vermeye niyetin yok. Ancak tepkilerini kontrol etmende fayda var. Abartılı tepkilerin günün sonunda senin başını ağrıtabilir.



YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Flörtçü tavırların hoşlandığın kişiyle aranda beklenmedik gelişmelerin yaşanmasını tetikleyebilir. Uzaktan uzağa bakışma döneminiz bugün son bulabilir. Artık konuşma zamanı. İlk adımı atmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Aşk gezegeni Venüs'te yeni aşıklara gereken desteği veriyor olacak.



OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Gökyüzünde bugün yaratıcı ve cesur enerjiler var. Bir kredi başvurusunda bulunmak istiyorsan bugün enerjiler gayet uygun. Ancak işlerini sakinlik içerisinde yapman gerekebilir. Öngörülemez durumlar söz konusu olabilir. Kadınlarla olan ilişkilerinde bazı problemler yaşanabilir.



KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Bugün süregelen işlerinde yeni bir anlaşma imzalaman gerekebilir. Bunlar senin için olumlu olacak şeyleri beraberinde getiriyor olacak. Bazı kuşkuların olsa da her şeyin iyiye doğru gideceğine dair ilahi plandan ümidi kesmemelisin. Bugün biraz değişiklik yapma isteğinde olabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Çalıştığın ortamda fazla merkezde olmak, sözünü dinletmek isteği içerisinde olabilirsin. Yaşadığın problemlerin üstesinden gelmek için bir partner ihtiyacında olabilirsin. Sağlığınla ilgili konular bugün hassaslaşabilir. Sırt bölgende rahatsızlıklar yaşayabilirsin.