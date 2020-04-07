8 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Salgın sürecinde gününü merak edenler ve geleceği yorumlamak isteyenler 8 Nisan burç yorumlarına bakıyor. Terazi burcundaki Dolunayın burçlara etkisi merak ediliyor. Aşk ve iş hayatına yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 8 Nisan’da burçları neler bekliyor? 8 Nisan burç yorumlarında Başak burcunu parasal konular, Terazi burcunu sağlık konuları, Koç burcunu işle alakalı konular bekliyor.

Astrolog Ceylin Çelebi, Koç, boğa burcu, ikizler, yengeç burcu, aslan burcu, yay, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını yazdı. İşte 8 Nisan Çarşamba burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

8 Nisan Çarşamba günü karşıt burcun Terazi'de bir Dolunay meydana geliyor. Koç burcundaki yeniay sonrasında atılan adımlar şimdi yavaş yavaş kendini belli etmeye, daha görünür olmaya başlıyor. Senin kendinle ilgili attığın adımlar şimdi ikili ilişkilerinde kendini gösterecektir. Partnerin, eşin, ortağın ile ilgili konularda daha çok etkileniyor olacaksın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Çalışma evini, günlük sorumlu olduğun alanları, baba tarafından akrabalarını etkileyecek olan Dolunay bugün saat 05.35'de gerçekleşecek. Aynı zamanda 15 gün öncesinde attığın adımların sonuçlarını şimdi bu alanlarda yaşayabilirsin. Sağlığına bilhassa dikkat etmelisin. Bazı hastalıkların bu süreç içerisinde daha fazla görünür olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Terazi burcundaki Dolunay senin aşk, ilişkiler, çocuklar ve keyif alınan aktivitelerin ile ilgili alanlarını etkiliyor olacak. Çocuklarınla veya sevgilinle tartışmalarına dikkat etmelisin. Olaylar istemediğin boyutlara kolay gelebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

8 Nisanda meydana gelecek olan Terazi Dolunayı aile, yuva, ebeveynler evini etkiliyor olacak. İş hayatında Koç burcundaki Yeniay ile başlattığın işlerin varsa şimdi bunların sonuçlarını ev hayatında alıyor olacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Dolunay kardeşler, yakın akrabaların, eğitimlerin ile ilgili alanlarda meydana gelecek. Kardeşlerinle ilgili konulara dikkat etmelisin. Olaylar ya senin ya da onlar tarafından gereksiz abartılabilir. Yurtdışı ile ilgili adımlar attıysan yakın zamanda şimdi eğitim alanında bunların sonuçlarını görmeye başlıyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sahip olduğun yeteneklerin başta olmak üzere parasal kaynaklarını etkileyecek bir Dolunay 8 Nisan’da Terazi burcunda meydana geliyor. Bir kredi başvurusunda bulunduysan ya da bir borç aldıysan şimdi ödeme zamanı gelmiş olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Dolunay en çok elbette seni etkiliyor olacak. Karşılıklı ilişkilerinde ve anlaşmalar ile ilgili yakın zamanda başlattığın şeyler varsa şimdi bireysel konularda karşılığını görüyor olacaksın. Olayları fazla abartmamaya özen göstermelisin. Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Zorlayıcı olarak tabir edilen 12. Evinde yani arka alanında bir Dolunay meydana geliyor bugün. Çalışma alanında attığın yeni adımlar gizli düşmanlarını ortaya çıkartabilir. Görünmeyen birtakım gizli şeyler açığa çıkabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Terazi Dolunayı sosyal çevre alanını etkileyecek. Arkadaşlarınla olan ilişkilerinde birtakım sorunlar bu Dolunay ile birlikte çok daha fazla görünür hale gelebilir. Çocuklarının hayatlarındaki yeni oluşumlar şimdi daha çok kendini belli edebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Terazi burcundaki Dolunay iş hayatını, kariyer evini, statünü zorlayıcı bir açıyla etkileyecek. Evinde yeni bir şeyler başlattıysan şimdi iş hayatındaki yansımalarını görüyor olacaksın. Sorunlar gözünde olduğundan fazla büyüyebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Uluslararası ilişkiler, hukuksal süreçler, yüksek eğitim ile ilgili durumlarını etkileyecek olan Terazi Dolunayı bu alanlarda daha önceden başlatmış olduğun konular varsa şimdi daha görünür hale gelebilir. Olaylar hiç yoktan büyüyebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Terazi burcunda bugün önemli bir Yeniay saat 05.35'de meydana geliyor. Parasal konular, ödemeler, vergiler ve nafaka süreçlerini etkileyebilecek bir Dolunay olması nedeniyle bu süreçte biraz zorlanabilirsin. Yeni bir şey satın aldıysan şimdi bunun ödemesi seni biraz zorlayabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin