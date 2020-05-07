8 Mayıs burç yorumları Ay 8 Mayıs'ta burç değiştiriyor
8 Mayıs burç yorumları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşk, aile ve iş hayatına yönelik fikir edinmeyi sağlayan günlük burç yorumları araştırılıyor. 8 Mayıs'ta İkizler burcunu duygusal açıdan yoğun bir gün, Yay burcunu şanslı bir gün bekliyor. Haftanın son günü olan 8 Mayıs Cuma günü günlük burç yorumlarını neler bekliyor? İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı günlük burç yorumları…
8 Mayıs burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son günü hayata dair fikir edinmek isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. Peki, bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor? Ay 8 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde burç değiştiriyor. 8 Mayıs’ta İkizler burcunu duygusal açıdan yoğun bir gün, Yay burcunu şanslı bir gün bekliyor. Kova burcu için işle ilgili konular önemli hâle gelebilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı günlük burç yorumları…
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Perşembe günü Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay sonrasında henüz hem fiziksel hem duygusal açıdan yoğun bir enerji hissedebilirsin. Gece ise uyku problemi yaşayabilirsin. Fazla kafein tüketmemeye dikkat etmelisin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Karşıt burcun olan Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay sonrasında ikili ilişkilerine bilhassa cuma günü dikkat etmelisin. Çocuklarınla ilgili konularda şanslı etkiler var.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
8 Mayıs Cuma günü duygusal açıdan yoğun bir gün içerisindesin. Ay saat 10.15'te Yay burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerin daha önemli hale gelecektir.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Gerginliklerden uzak durman gereken bir gündesin zira Ay henüz Dolunay fazında yeni çıkıyor. Seni kısıtlayacak ama aynı zamanda disipline edecek durumlar söz konusu olabilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Cuma günü çocuklarınla ilgili konularda hareketli bir gün geçirebilirsin. Onları disipline etmen durumlar meydana gelebilir. Bilhassa eğitimleriyle bizzat ilgilenmen gerekebilir.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay Cuma günü burç değiştireceğinden ötürü değişken enerjilere bürünebilirsin. Gece saatlerinde ayaktaysan kendini gereksiz bir tartışmanın içinde bulabilirsin. Sosyal medyada gergin ortamlardan uzak durmanda fayda var.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Parasal konularda seni etkileyen önemli bir Dolunay Perşembe günü meydana geldi. Cuma günü ise kardeşlerin ve yakın çevren çok daha önemli hale gelecek olabilir. Yakın çevrenle alakalı organize etmen gereken durumlar var.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Fiziksel ve ruhsal olarak kendini yorgun hissedebilirsin. Akşam yatmadan önce fazla kafein tüketmemeye dikkat etmelisin. Uykun kaçabilir ve birtakım gereksiz tartışmalar içerisinde bulabilirsin kendini hiç yoktan.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Ay 8 Mayıs Cuma günü saat 10.15'te senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Bilinçaltın ile ilgili konularda birtakım yoğun duygular yaşamış olabilirsin ancak artık kendine odaklanıyorsun. Şanslı bir gün senin için aynı zamanda.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Kendini disipline etmen gereken durumlar var. Kendini fazla yormaman iyi olabilir zira fiziksel açıdan birtakım rahatsızlıkların söz konusu olabilir. Sözlü tartışmalardan da uzak durmalısın.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
İşinle ilgili konular önemli hale geliyor. Sorumluluklarına odaklı olacağın ve işlerini bitirmek isteyeceğin bir cuma günü seni bekliyor. Sosyal çevrenden kişilerle olan iletişiminde ön plana çıkıyor.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR
Ay cuma günü sabah saatlerinde burç değiştiriyor olacak. Haliyle değişken bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Hedeflerinle ilgili konularda kendini göstermek isteyebilirsin. Arkadaşlarından destek alabilirsin.
Astrolog Ceylin Çelebi
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