8 Mayıs burç yorumları Ay 8 Mayıs'ta burç değiştiriyor

8 Mayıs burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son günü hayata dair fikir edinmek isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. Peki, bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor? Ay 8 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde burç değiştiriyor. 8 Mayıs’ta İkizler burcunu duygusal açıdan yoğun bir gün, Yay burcunu şanslı bir gün bekliyor. Kova burcu için işle ilgili konular önemli hâle gelebilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Perşembe günü Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay sonrasında henüz hem fiziksel hem duygusal açıdan yoğun bir enerji hissedebilirsin. Gece ise uyku problemi yaşayabilirsin. Fazla kafein tüketmemeye dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Karşıt burcun olan Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay sonrasında ikili ilişkilerine bilhassa cuma günü dikkat etmelisin. Çocuklarınla ilgili konularda şanslı etkiler var.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

8 Mayıs Cuma günü duygusal açıdan yoğun bir gün içerisindesin. Ay saat 10.15'te Yay burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerin daha önemli hale gelecektir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gerginliklerden uzak durman gereken bir gündesin zira Ay henüz Dolunay fazında yeni çıkıyor. Seni kısıtlayacak ama aynı zamanda disipline edecek durumlar söz konusu olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cuma günü çocuklarınla ilgili konularda hareketli bir gün geçirebilirsin. Onları disipline etmen durumlar meydana gelebilir. Bilhassa eğitimleriyle bizzat ilgilenmen gerekebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay Cuma günü burç değiştireceğinden ötürü değişken enerjilere bürünebilirsin. Gece saatlerinde ayaktaysan kendini gereksiz bir tartışmanın içinde bulabilirsin. Sosyal medyada gergin ortamlardan uzak durmanda fayda var.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konularda seni etkileyen önemli bir Dolunay Perşembe günü meydana geldi. Cuma günü ise kardeşlerin ve yakın çevren çok daha önemli hale gelecek olabilir. Yakın çevrenle alakalı organize etmen gereken durumlar var.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Fiziksel ve ruhsal olarak kendini yorgun hissedebilirsin. Akşam yatmadan önce fazla kafein tüketmemeye dikkat etmelisin. Uykun kaçabilir ve birtakım gereksiz tartışmalar içerisinde bulabilirsin kendini hiç yoktan.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay 8 Mayıs Cuma günü saat 10.15'te senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Bilinçaltın ile ilgili konularda birtakım yoğun duygular yaşamış olabilirsin ancak artık kendine odaklanıyorsun. Şanslı bir gün senin için aynı zamanda.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kendini disipline etmen gereken durumlar var. Kendini fazla yormaman iyi olabilir zira fiziksel açıdan birtakım rahatsızlıkların söz konusu olabilir. Sözlü tartışmalardan da uzak durmalısın.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

İşinle ilgili konular önemli hale geliyor. Sorumluluklarına odaklı olacağın ve işlerini bitirmek isteyeceğin bir cuma günü seni bekliyor. Sosyal çevrenden kişilerle olan iletişiminde ön plana çıkıyor.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay cuma günü sabah saatlerinde burç değiştiriyor olacak. Haliyle değişken bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Hedeflerinle ilgili konularda kendini göstermek isteyebilirsin. Arkadaşlarından destek alabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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