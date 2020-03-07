8 Mart Pazar günlük burç yorumları! Yay burcuna kötü haber!

Astrolojiye ilgi duyanlar 8 Mart Pazar günü günlük burç yorumlarını merak ediyor. Aşk, iş, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı günlük burç yorumlarında ortaya çıkıyor. 8 Mart Pazar günü Yay burcunu zor kararlar beklerken Boğa burcunu keyifli bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay 8 Mart Pazar Aslan burcunda güne başlıyor ancak saat 13.47’de Başak burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla günün ikinci yarısında evinle ilgili olarak çaba sarf etmen ve düzene sokman gereken şeyler söz konusu olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

8 Mart Pazar günü ikili ilişkiler adına keyifli vakit geçirebileceğin güzel bir gün. Ay Uranüs üçgenin etkisi ile renkli ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Günün ikinci yarısında aşk hayatına çok daha fazla odaklanacağın bir süreç var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk yarısında Ay ile yönetici gezegenin Merkür'ün karşıt açısı iletişim konularında dikkat etmen gerektiğini vurguluyor. Merkür henüz retro hareketinde olduğu için geçmişe ait konular ile ilgili tartışmalar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Ay 8 Mart Pazar günü Aslan burcundan Başak burcuna geçiş yapıyor olacak. Günün ilk yarısında sahip olduğun yeteneklerini geliştirmeye etrafındakilerle paylaşmaya çalışabilirsin ancak öğleden sonra kardeşlerinle ilgili konular dikkat çekiyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Sezgisel tarafının yüksek olduğu 8 Mart Pazar günü kendinden çok başkalarını düşünecek ve onlara yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışacaksın. Cömert bir günündesin. Günün ikinci yarısında parasal kaynakların ile ilgili düzenlemeler yapman gerekebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

8 Mart Pazar sabahı yönetici gezegeni Merkür henüz geri hareketine devam ederken Ay ile olan karşıt açısından dolayı eleştirilere karşı hayli hassas tarafını öne çıkartıyor olacak. Sevdiklerinle arasındaki ilişkilerde duygularınla aklın arasında gidip gelebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sabah arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsin. Ancak Ayın burç değiştireceği öğleden sonra kendi kendine kalmak ve biraz uzaklaşmak sana iyi gelebilir. Akşam saatlerinde senin için önemli kadın figürleri ile aranda keyifli konuşmalar geçebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

8 Mart Pazar günü özellikle günün ikinci yarısında projelerin ile ilgili konular dikkat çekiyor olacak. Evinle ilgili yapmak istediğin şeylerde üretken bir şekilde hareket edebilirsin. Ancak fazla mükemmeliyetçi davranmamaya özen göstermelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Gün boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. Farklı yerleri gezmek, dolaşmak, keşfetmek ihtiyacın hayli artıyor. Senin için önemli olan konularda doğru kararları vermekte zorlanma bilirsin. Bazı şeyleri ertelemede fayda var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Ay'ın Başak burcuna geçeceği öğleden sonra yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular çok daha önemli olacak. Bir seyahat acentesinde çalışıyorsan önemli düzenlemeleri yeni baştan yapmak durumunda kalabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Ortak paylaşımların ile ilgili konularda endişelerinin artacağı 8 Mart Pazar Ay Uranüs üçgen açısının etkisi ile problemlerine sıra dışı çözümler getirebilirsin. İkili ilişkilerinde dikkat çekici konular gündeme gelebilir. Çatışmaların yaşanması durumunda ipleri fazla germemeye dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

8 Mart Pazar Ay öğleden sonra karşıt burcun olan Başak burcuna geçiş yapacak. Bilhassa eşinle olan ilişkilerinde fazla eleştirel davranmaya ve tenkit edici konuşmamaya dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde ani ve beklenmedik durumlar söz konusu olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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