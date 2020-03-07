8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hediye Önerileri

Dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle ve hediyelerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hediye arayışında olanlar kendini ekran başında buluyor. Bazıları annesine, eşine, iş arkadaşına, bazıları da arkadaşına veya ailesinden birine hediye almayı düşünüyor. 8 Mart 2020’de Dünya Kadınlar Günü hediye önerilerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÇİÇEK

Çiçek herkes için her zaman zarif bir hediyedir. Özellikle son dönemde kişiye özel teraryumlar, çiçek aranjmanları ve canlı çiçekleri hediye için tercih edebilirsiniz.

ÇANTA

Çanta her kadın için bazen önemli bir ihtiyaç bazen de önemli bir aksesuardır. Eğer aldığım hediye kullanılsın diyorsanız bu fikir tam size göre.

İSME ÖZEL AJANDA VE KALEM

Özellikle not tutmaya özen gösterenler için bir ajanda ve kalem güzel bir hediye olacaktır.

TERMOS VEYA SÜRAHİ

Desenli termosları artık günlük hayatta sıkça görüyoruz. Özellikle spor veya diyet yapanların elinde gördüğümüz rengârenk termos veya masa sürahisi güzel bir hediye olabilir.

KAHVE VEYA ÇAY

Kahveyi veya çayı kim sevmez ki… Özellikle bazı hediye sitelerinde artık kahve setleri, fincan setleri veya birbirinden farklı bitki çaylarının bulunduğu kutular bulunuyor.

İSME ÖZEL BİLEKLİK

İsme özel kolyelerin moda olduğu kadar artık isme özel bileklikler de çok tercih ediliyor.

KİTAP

Böyle günlerde herkes klasik hediyeler tercih ederken siz sevdiği ama hâlâ alamadığı kitabı hediye ederek kendinizi farklı kılabilirsiniz.

ÇİKOLATA

Çikolata her zaman güzel hediyelerden biridir. Üstelik artık birbirinden güzel paket ve sunumlarla satılıyor.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Teknolojiyle alakası olan birine güzel bir seçenek olabilir. İsim yazılı bir USB, kahve makinesi, kulaklık, telefon, çaycı gibi ürünler de güzel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.