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  • 8 Kasım 2020 burç yorumları! Beklenmedik teklifle şaşırabilirsiniz
07 Kasım 2020 Cumartesi 14:50 | Son Güncelleme:

8 Kasım 2020 burç yorumları! Beklenmedik teklifle şaşırabilirsiniz

8 Kasım 2020 burç yorumları! Beklenmedik teklifle şaşırabilirsiniz
AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA
- Astrolog Ceylin Çelebi

Günlük burç yorumları hem şaşırtıyor hem yol gösteriyor. 8 Kasım Pazar günü İkizler burcu önemli bir teklif alabilir, Yengeç burcu sağlık problemleri ile uğraşabilir. İşte 8 Kasım Pazar koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

8 Kasım 2020 burç yorumları nasıl? Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günlük burç yorumları sizi şaşırtabilir. 8 Kasım Pazar günü İkizler burcu önemli bir teklif alabilir, Yengeç burcu sağlık problemleri ile uğraşabilir. Yay burcunu ise tartışmalı bir aşk hayatı bekliyor. Günün ilk saatlerinde hakim olan enerji akşama doğru azalabilir. İş ve aşk konusunda burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. İşte 8 Kasım 2020 burç yorumları...

8 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 8 Kasım Pazar günü tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümüne babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik bir teklif almana olanak sağlayabilir. Ancak günün ikinci yarısında kolay enerjiler yok.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.

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