8 Aralık 2020 Salı burç yorumları! Evdeki düzen değişebilir

8 Aralık 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, oğlak, yay, kova ve balık burcu yorumu araştırılıyor. Günlük burç yorumları kimlerin evine değişiklik getirecek? Ay son dördün fazında ilerliyor. Yengeç burcu küslük yaşadığı biriyle arasını düzeltebilir, Aslan burcu parasal konularla ilgilenebilir. Kova burcunu ise ödemeler bekliyor. İşte 8 Aralık 2020 burç yorumları...



8 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

8 Aralık Salı günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca sakin enerjiler var. İşlerine odaklanacağın bir gündesin.

8 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay ile Venüs arasındaki sekstil açısının etkin olacağı bugün partnerinle aranı düzeltmek adına uygun bir gündesin. Ay Son dördün fazında haliyle motivasyonun da hayli yüksek olacaktır.

8 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Başak burcunda ilerleyeceği bugün evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Evinde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin.

8 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konuların öne çıkıyor olacağı 8 Aralık Salı günü boyunca küslük yaşadığın kimselerle aranı düzeltmek adına uygun bir enerjidesin.

8 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal konularda önemli düzenlemeler içerisinde olmak isteyeceğin bir gündesin. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir.

8 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyorken sağlığın ve fiziksel görüntün ile ilgili yenilikler içerisinde olabilirsin. Ay Jüpiter üçgen açısının kesinleşeceği akşam saatlerinde iştahın artabilir.

8 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Başak burcunda ilerleyen Ay rüyaların ve bilinçaltın ile ilgili konularda seni olumlu anlamda etkileyebilir. Sağlık sorunların varsa bugünlerde yeni bir şifa yöntemi ile karşılaşabilirsin.

8 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde yeni bir sosyal çevreye girebilir ve seni olumlu anlamda geliştirecek kişileri hayatına çekebilirsin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.

8 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kariyerinle ilgili konularda önemli gelişmeler bugünlerde söz konusu olabilir. Patronun pozisyonun ile ilgili bir düzenleme yapabilir.

8 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Akademik konularda da önemli düzenlemelere gidebilirsin.

8 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ödemelerin ile ilgili önemli gelişmeler bugünlerde senin için mümkün gözüküyor. Ne zamandır yapmak istediğin ortak paylaşımlarınla ilgili düzenlemeleri bugün halledebilirsin.

8 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Başak burcunda ilerleyen Ay özel ilişkilerinde uyumlu enerjileri bilhassa günün ikinci yarısında hayatına çekiyor olacak.

Astrolog T. Ceylin Çelebi