8 adımda kolay makaron tarifi Makaronun püf noktası ve malzemeleri

"Makaron tarifi nasıl yapılır? Makaron nedir?" gibi soruların cevabı İnternette merak ediliyor. Makaron, Fransız mutfağına özgü bir çeşit tatlı kurabiyedir. Anneler Günü hediye önerileri arasında da yer alabilecek hoş görünümlü bir kurabiyedir. İnternet sitelerinde çiçeklerin yanında da çok gördüğümüz makaron tarifini denemek oldukça basit. Makaronun püf noktası ise içindeki malzemelerin doğru kullanılmasıdır. İşte “Makaron nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve 8 adımda kolay makaron tarifi…

MAKARON TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1,5 su bardağı toz şeker

80 gram yumurta akı

140 gram badem unu

50 gram pudra şekeri

Gıda boyası

Harcı için

• 50 gram krema

• 100 gram beyaz çikolata

8 ADIMDA MAKARON TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle makaronun iç dolgusunu hazırlamaya başlayın. Bir tencereye kremayı döküp, ocağın altını açın ve krema kaynamaya başladığında altını kapatarak üzerine 100 gram beyaz çikolatayı alın. Karıştırarak tüm çikolatayı eritin ve soğuması için bir kenarda bekletin.

2. Makaronu yapmak için yumurta beyazlarını bir karıştırma kabına alın ve üzerine çay kaşığı ucuyla tuz atarak iyice köpürene kadar çırpın. Üzerine şekeri de ekleyin ve yaklaşık 10 dakika boyunca biraz katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Bembeyaz ve kaşıktan düşmeyen bir kıvam olması gerekiyor.

3. Ayrı bir kapta toz bademin üzerine pudra şekerini ekleyin ve iyice birbirine karıştırın. Ardından yumurta beyazlarının olduğu kaba, toz malzemeleri yavaş yavaş ilave edin ve yumurta beyazlarını söndürmeden dışardan içe doğru makaron hamurunu karıştırmaya devam edin.

4. Eğer makaronlarınızın renklendirecekseniz, kaç adet renk yapacaksanız hamuru o kadar renge ayırın. Sonra üzerlerine az az gıda boyası damlatıp karıştırın.

5. Sonra hamurları ayrı buzdolabı poşetlerine koyarak ucunu kesip, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hafif bastırarak hamur sıkın ve aralıklarla dizin.

6. Fırın tepsinizi birkaç defa sert bir tezgâh veya zemine vurun. Bu sayede makaronların içindeki hava kabarcıkları çıkacaktır. 150 derecede önceden ısıtılmış fırında, 15 dakika pişirin.

7. Pişen makaronların fırın tepsisine yapışmışsa bir bıçak yardımı ile çıkartın.

8. Ardından ortadan bıçakla kesin ve ganajdan doldurarak bir saat buzdolabında bekletip servis yapın. Afiyet olsun…

Makaron yapmanın püf noktası

Makaronları dizerken tepsiye mutlaka aralıkla dizin ki birbirine yapışmasın. Evdeki bademi çekilerek makaronda kullanılmamaktadır. Bu makaronların yağlanmasına sebep olur. Bunun yerine toz badem veya badem unu kullanmanız gerekir. Makaronların arasına süreceğiniz ganajı, birkaç saat öncesinden veya bir gün öncesinden hazırlayıp buzdolabında bekletirseniz, bu dolgu maddesi donacağından makaronların yapıştırmanız daha kolay olacaktır.

MAKARON NEDİR?

Makaron, Fransız mutfağına özgü, dünyanın birçok ülkesinde meşhur tatlı bir kurabiyedir. Arası fındık, ceviz, badem gibi malzemelerden yapılmış krema ile doludur.

