“Ekler nasıl yapılır? Ev yapımı ek tarifi nasıldır?” gibi soruların cevabı tatlı sevenler tarafından merak ediliyor. Çikolata ve kremanın muhteşem dolgusuyla tadı damağınızda kalacak kolay ekler tarifini ve püf noktasını sizler için hazırladık. İşte 8 adımda ekler tarifi…

EKLER TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta

Oda sıcaklığında 125 gr tereyağı

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı şeker

Bir çay kaşığından az tuz

Kreması için

2 yumurta sarısı

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

Üzeri için

· 2 paket bitter çikolata (160 gr)

1. Öncelikle her tatlıda olduğu gibi bir kapta yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ilave edin ve tereyağını karışıma yedirin.

2. Unu elekten geçirdikten sonra tuzla birlikte karışıma ekleyin. Suyu yavaşça gerektiği kadar kullanın ve ele yumuşak bir hamur elde edin. Yumuşak hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Hamuru 180 derece fırından üstü, altı hafif kızarana kadar pişirin.

3. Hamur pişerken bir yandan da kremayı hazırlamaya başlayın. Küçük bir tencerede yumurta sarıları ve şekeri çırpın, sütü karışıma ilave edin. Şekerler eridikten sonra un ve nişastayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

4. Kremanın kıvamı katılaşmaya başlayınca tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

5. Kıvamı alan kremayı ocaktan alın. İçine vanilyayı ekleyip son bir kez daha karıştırın.

6. Kremayı soğutmak için geniş bir kaba alın, soğuyana kadar kabuklaşmaması için bir spatula yardımıyla karıştırın.

7. Kremayı sıkma torbasına alın. Soğuyan ekleri bıçak ile kesip içlerini krema ile doldurun.

8. Üzerine bitter çikolata eriterek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

EKLERİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Eklerin püf noktası tereyağının oda sıcaklığında olması ve hamura karışımı önemlidir. Unu mutlaka elekten geçirdikten sonra karışıma ilave edin.