7 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

7 Şubat burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Perşembe günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay Yengeç burcunda ilerliyorken aile ve yuvana ilişkin temaları öne çıkartıyor. Venüs gezegeni bugün Koç burcuna geçiyor. İlişkiler adına hızlı kararlar almaya başlayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Günün ilk yarısında sevdiğin insanlarla birlikte olmak ve onlara bir şeyler ısmarlamak, cömertlik yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ise Plüton ile Ay'ın zorlayıcı açıları nedeniyle moralini yüksek tutmakta zorlanabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Çocuklarına vakit ayırmak ve güzel vakit geçirmek isteyebilirsin. Birlikte yapacağınız aktivitelerde yeteneklerinle çocuklarının hayranlığını kazanıyorsun. Akşam saatlerine doğru işinle ilgili konular ortaya çıkabilir ve seni huzursuz edecek olabilir. Saat 18:43 sonrasında Ay boşlukta olacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Yengeç burcunda ilerleyen Ay hem kendinle hem de ailenle ilgili konuları öne çıkartıyor. Eski hatıralara olan özlemin bugün artabilir. Eski sevgilini internet ya da sosyal medyadan gizlice araştırmak isteyebilirsin. Neptün ile Ay arasındaki açıda ekstra hassas bir sürece sokabilir seni.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İç dünyana, yalnızlığına yönelmek, eski albümleri karıştırmak ihtiyacında olduğunu hissedebilirsin. Evde yapman gereken sorumluluklar ve onların üzerinde yarattığı baskıdan bunaldığın, her şeyden ve herkesten uzak kalmak arzusunda olduğun bir gün.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Arkadaşlarınla görüşmelerinde ya da bulunduğun ortamdan çok fazla korumacı tavırların olabilir. Onlar için gereğinden fazla endişelenmen hem seni hem çevreni bunaltıyor. Bu konuda kendine engel olmaya çalışmanda fayda var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Gün boyunca işlerine yönelip, hızlıca tamamlamak gereğinde olduğun çalışmaların var. İş sahibi bir Terazi isen fazla yüksek beklentilerin, altında çalışanları yoruyor olabilir. Belki daha fazla eleman alman iyi olabilir. Akşam saatlerine doğru Ay'ın Satürn ile de karşıt açısı ile sorumluluklarını daha da çok abartabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Yüksek eğitim alan bir Akrep burcuysan eğitimlerine son hızla devam ediyor olabilirsin. Ancak üst üste çok fazla konuya dağılıyor olman odağını yakalamanı zorlaştırabilir. Plüton ile Ay arasındaki karşıt açı üzerindeki stres nedeniyle gün boyunca duygusal karmaşalar yaşayabileceğini vurguluyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Harcamalarına dikkat etmen gereken bir gün geçirecek olabilirsin. Müsrifliğin ve gereksiz cömertliğin parasal açıdan seni hayli zorlayacak. Sanatsal konulara çok ilgili olman güzel olsa da sanat değeri yüksek eserlere fazla nakit harcıyor olabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Eşinle ilgili konularda bugün zorlanabilirsin. Yapamayacağın şeylerin sözünü vermemelisin. Aranızda kıskançlık nedeniyle çıkan sorunlar varsa bugün değilse de daha sonra yüz yüze konuşmanızda fayda var. Kısıtlanmaktan ve sürekli denetlenmekten hoşlanmıyor olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

İş hayatındaki birlikte çalıştığın bayanlarla ilgili konular bugün gündeminde olabilir. Ortak kullanım alanlarınıza bazı kurallar getirmek isteyebilirsin. Günün ikinci yarısında yalnız kalman daha iyi olacaktır. Sağlığına ve beslenme düzenine dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Aşk hayatında yaşadığın sorunları işine yansıtman işleri daha da karıştırabilir. Depresif duygu durumun öğleden sonra daha da artıyor. Bugün Venüs gezegeni senin burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor. İkili ilişkilerinde ani kararlar vermekten kaçınman gereken bir sürece giriyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com