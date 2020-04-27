7 malzeme ile kolay Ramazan pidesi tarifi Yumurtalı Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi tarifi son günlerin en çok aranan tariflerin başında geliyor. Salgın sürecinde balkonlarda şarkılara bir de Ramazan pidesi kokusu eklendi. Yumurtalısı, susamlısı ve sadesi de bulunan Ramazan pidesinin temel malzemeleri arasında yağ, süt, su, un ve maya bulunuyor. Ramazan pidesi tarifinin püf noktası ise hamuru güzelce dinlendirmek. İşte evde 7 malzeme ile yapabileceğiniz kolay Ramazan pidesi tarifi…

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı ılık su

1 paket maya (yaş veya kuru olabilir)

3 tatlı kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

4,5 su bardağı un

ÜZERİNE ŞEKİL VERMEK İÇİN

1 yumurta sarısı, susam veya pekmez.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI

Bir yoğurma kabında malzemeleri sırasıyla karıştırın. Süt ve su mutlaka ılık olmalı. Yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun. Sonrasında hamur üzerine hafif nemli bir bez örtün ve 45 dakika dinlendirin. Ardından iki eşit parçaya bölün ve istediğiniz şekli verin. Sonrasında yumurta sarısı veya pekmez sürün. Ardından susam veya çörek otuyla süsleyebilirsiniz. 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Mis kokulu Ramazan pideleriniz hazır. Afiyet olsun…