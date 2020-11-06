7 Kasım 2020 burç yorumları! Sağlığa dikkat

7 Kasım 2020 burç yorumları kimler için şansı ifade ediyor? Zorlayıcı enerjilerin olduğu 7 Kasım cumartesi günü Boğa burcu önemli karar alabilir, Yengeç burcu ise sağlık problemleri ile uğraşabilir. Hatıralarına takıla kalan Aslanlar için rüyalar yol gösterecek. Oğlak ve Balık burcu için kendini dinleme zamanı. Günlük burç yorumları alınan kararlara yol gösteriyor. İşte 7 Kasım 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 8 Kasım Cumartesi günü saat 10.18’e kadar Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Zorlayıcı enerjilerin olduğu bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Ay ile Satürn arasındaki karşıt açı birtakım kısıtlamalara maruz kalabileceğini gösteriyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Gün boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.

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7 Kasım 2020 günlük burç yorumları nasıl?