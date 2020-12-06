7 Aralık 2020 burç yorumları! Yengeçlere ve boğalara sürpriz var

7 Aralık 2020 burç yorumları haftanın ilk günü araştırılıyor. Günlük burç yorumları kimlere müjde olacak? Pazartesi günü Koç burcu planlarını değiştirebilir, Boğa ve Yengeç burcu sürprizle karşılaşabilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 7 Aralık Pazartesi burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

7 Aralık Pazartesi günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde beklenmedik haberler rutinini değiştirmene sebep olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. İşine yarayacak sürpriz gelişmeler bugünlerde karşına çıkabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazartesi günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Düzenlemelerle uğraşmak, yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun bir gündesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazartesi günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Aldığın eğitimler varsa bugün bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay’ın Başak burcunda ilerleyeceği Pazartesi günü boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Gün genelinde özgürlük konuları önemli hale gelebilir zira Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim öğle saatlerinde kesinleşiyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Sağlığına özen gösteriyorsun.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde kendi başına izole kalmak ve ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Arka planda kalsın istediğin birçok konuda önemli adımlar atabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde organizasyon konusunda hayli beceriklisin. Sabah saatlerinde sıra dışı konular yaptığın planın dışına çıkmana sebep olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Pazartesi günü iş yerinde gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranıyor olacak olabilirsin. Patronlarınla ilişkilerinde karşılıklı iletişimde zorlanacağın durumlar olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

7 Aralık günü Saat 14.24’te kesinleşecek olan Ay ile Merkür arasındaki kare açının zorlayıcı etkilerine karşı dikkatli olmanda yarar var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Harcamalarını düzenlemen gerekebilir. Gün boyunca özgürlüğüne aşırı düşkün olabilirsin. Ay ile Merkür arasındaki zorlayıcı açının etkileri nedeniyle iletişiminde dikkatli olmanda yarar var.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Günün ikinci yarısında sabrının zorlandığı düşüncesi seni sarabilir. İkili ilişkilerine daha fazla kafa yoracağın bir zaman dilimindesin.