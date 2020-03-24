7 Adımda İnternetten doğru alışveriş nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle ev hayatının uzun olduğu şu günlerde online alışverişe talep arttı. Market alışverişi, teknoloji alışverişi ve hatta kıyafet alışverişi… Peki, İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İnternetten nasıl alışveriş yapılmalı? Online alışveriş yapan vatandaşlar İnternette doğru alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyor.

İnternette alışveriş bazıları için ihtiyaç olurken bazıları için de sadece can sıkıntısı oluyor. İşte İnternette 7 adımda doğru alışveriş…

1. Öncelikle bütçeyi kontrol edin. Neyin ne olacağı belli olmayan şu günlerde paranız bitmesin. Gelişi güzel harcamayın. Miktarı belirleyin ve ona göre hareket edin

2. Evdeyim diye abur cubur stoğu yapmayın. Hem sağlığa zararlı hem de masraflı

3. Her şeyin dört dörtlük olmasını istemeden alışveriş yapın. Örneğin, hesabınızda olmayan bir şeyi çok beğendiniz, bunu almak için diğer alacağınız şeylerden birini eksiltin

4. Hanımlar için en önemli şey: Kıyafet ve tamamlayıcı aksesuarlar. Alışverişten önce dolabı kontrol etmeli, daha önce kimsenin görmediği bir kıyafetiniz olabilir. Modası da geçebilir. Ancak gardırobunuzdaki daha önce aldığınız kıyafet, ufak bir aksesuar ve dokunuşla alacağınız yeni elbiseden çok daha güzel olabilir.

5. Heyecana kapılıp ürünlerin garantisini ve değiştirme durumlarını sormayı unutmayın. Mağazaların bu günlerde tek derdi hedeflediği satış rakamlarına ulaşmaktır.

6. Mutlaka güvenilir bir site tercih edin.

7. Bazı kampanyalarda yalancı indirimler yapıldığını da aklınızdan çıkarmayın. Dolandırılmalara karşı tespit ettiklerinizi Ticaret Bakanlığı’na ve Alo 175’e bildirin. Haksız Fiyat Artırımı mobil uygulaması üzerinden internet yoluyla da şikâyet edin ki bu firmalara gereken cezalar uygulansın.