65 yaş üstünü mutlu etmenin yolları nelerdir?

65 yaş üstünü mutlu etmenin yolları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar hem kaygı hem de psikolojik açıdan dayanıklılık bakımından tükenmeye başladı. Peki, 65 yaş üstünü mutlu etmek için ne yapmak gerekiyor?

Koronavirüsü salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması grubunda bulunan 65 yaş ve üstüne ruhsal dayanıklılıklarını artırmaları için Uzm. Dr. Gülşah Dinçer, önerilerde bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Psikiyatri uzmanı Dr. Gülşah Dinçer, içinde bulunulan süreçte en riskli grup olarak bilinen 65 yaş ve üstünün, özellikle kronik hastalıkları da varsa, daha yoğun kaygı yaşadıklarına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlanmasıyla ilgili konuşan Dr. Dinçer şu şekilde konuştu:

