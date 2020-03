65 Yaş üstünü mutlu etmenin 10 yolu

Koronavirüsü salgını sonrası 65 ve üstünü de hem ruhsal açıdan hem bedensel açıdan olumsuz etkiledi. Evden çıkma yasağı da gelince onları memnun etmek daha da zorlaştı. Peki 65 yaş üstünü mutlu etmenin yolları neler?

Koronavirüsü salgını sonrası sokağa çıkma yasağı grubunda bulunan 65 yaş ve üstüne ruhsal dayanıklılıklarını artırmaları için 10 öneride bulunan Uzm. Klinik Psikolog Zozan Başçi, “Bizler insan olarak öleceğini bilen ama öleceğine inanmayan canlılarız. Şu an her gün koronavirüsten ölüm haberleri izliyoruz, ‘biz de ölebiliriz’ diye korkuyoruz. Bu durum da yaşlıların ‘ölüm korkusunu’ daha belirgin şekilde yaşamalarını neden olmaktadır. Bu durumlarda yaşlıların depresyon yaşama, intihar düşünce ve davranışlarının görülmesini artırabilir. Aynı zamanda geniş aralıkta ruhsal bozukluklar yaşayabilirler. Özellikle; uyku ya da yeme düzeninde değişiklikler, uyumakta ya da konsantre olmakta zorluk, öfke kontrol sorunu, kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi, tütün ya da diğer ilaçların kullanımında artış olmaktadır. Bununla birlikte, eğer aralarında hekim raporuyla psikiyatrik ilaç tedavisi alan kişiler varsa, bu kişilerin tedavilerinin aksamamasının her zamankinden önemli olduğunu bilmekte fayda var. Yaşamış oldukları salgınla ilgili korku ve endişeleri, başa çıkabileceğinin üzerinde bir seviyede olan ve gündelik yaşamları ileri derecede etkilenen yaşlılar, ruhsal destek almak için başvurmaktan çekinilmemelidir.” şeklinde konuştu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, içinde bulunduğumuz süreçte en riskli grup olarak bilinen 65 yaş ve üstünün, özellikle kronik hastalıkları da varsa, daha yoğun kaygı yaşadıklarına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Başçi, 65 yaş üstünün zor günleri atlatmaları için önerilerini şu şekilde sıraladı:

1. Sokağa çıkma yasağına uyun. Kalabalığa karışmayın ama yalnız da kalmayın. Yakınlarınızla iletişim kurmak için telefon ve İnternet gibi alternatif seçenekleri değerlendirin. Haberleri tekrar izlemeyin

2.Örgü örme, yemek yapma, kitap okuma gibi mutlaka dikkat dağıtacak bir uğraş edinin

3. Evde torunlar varsa oyunlar oynayın. Bol bol hafızanızı güçlendirecek kutu oyunları oynayın, bulmaca, puzzle, sudoku çözün

4. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Sevdiğiniz kişileri telefonla arayın ve sık sık konuşun, böylece yalnızlık duygunuz azalır. Telefon veya internetle görüntülü de iletişim kurmanız mümkün. Bunu bilmiyorsanız, nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışın

5. Evde çiçeklerle uğraşın

6. Düzenli beslenin

7. Uykunuzu ihmal etmeyin. Gece uyuyamıyorsanız, gündüz öğle saatlerinden önce kısa şekerlemeler yapabilirsiniz, böylece dinlenmiş hissedersiniz ve gece yine uyuyabilirsiniz

8. İlaçlarınızı düzenli alın

9. Salgınla ilgili korku ve endişeler, başa çıkabileceğinizin üzerinde bir seviyede ise ve gündelik yaşamı ileri derecede etkilediyse ruhsal destek almak için başvuruda bulunun

10. Evin içinde yürüyüş ve egzersiz yapın, tek seferde değil günün belli saatlerinde birkaç kez 5-10 dakikalık yürüyüş/ hareket yapmaya gayret edin.