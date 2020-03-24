65 yaş üstü nasıl beslenmeli?

Koronavirüs salgını en hızlı 65 yaş üstüne bulaştığının açıklanmasının ardından yaşlılarda beslenme alışkanlığını gündeme getirdi. Yaşlı insanlar bağışıklığı nasıl güçlendirmeli? 65 yaş üstü hangi besinleri tüketmeli? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bağışıklık sistemini korumak önlemlerin başında geliyor.





Yaşlılıkta doğru beslenmeyle ilgili bilimsel bilgileri paylaşan Sabri Ülker Vakfı, her öğünde süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze-meyve, ekmek ve tahıl tüketimi yaşlı bireyler tarafından uygun miktarlarda tüketilmesi gerektiğini aktardı.

ÇAY YERİNE MEYVE SUYU

Çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suları veya bitki çayları tercih edilmelidir. Az yağlı peynir, yumurta gibi proteinden, domates-salatalık, koyu yeşil biber, maydanoz, dere otu gibi vitamin ve minerallerden zengin besinler tüketilmelidir. Günde en az 6-8 bardak sıvı tüketilmesi gerekir. Çayın yemeklerle birlikte içilmesi, demirin emilimini azaltacağından yemeklerden bir saat önce veya sonra, açık ve limonlu olarak içilmelidir. Yaşlanma ile bağışıklık sistem fonksiyonlarında ilerleyen bir azalma görülür. Vücudun su ve besinlerle bulaşan hastalık yapabilecek mikro organizmalar gibi ögelere karşı kendini savunma mekanizması azalır ve besin zehirlenmelerine rastlanılabilir. Balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri ile kurubaklagil yemekleri bakteri üremesi için potansiyel riskli besinlerdir. İyi pişmemiş ve çiğ besinler tüketmemeye dikkat edilmelidir.