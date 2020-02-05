6 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yengeç burcunda ilerleyen Ay yarın artık büyüyen fazında olacak. AKSAM.com.tr yazarlarından Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın burçlara nasıl etki edeceğini açıkladı. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan buç yorumlarına haberimiz içerisinde sizlerle.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yengeç burcunda ilerleyen Ay artık büyüyen fazında. Düzeltmeler ve analiz yapmak için uygun bir zamandasın. Parasal konularla ilgili bilhassa evini ve aileni ilgilendiren meselelerde ani kararlar alabilirsin. Evini satışa çıkabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Yakın çevrenle görüşmelerinde eskileri anmak, yad etmek iyi gelebilir. Bugün patronundan esnek çalışma saatleri ile ilgili bir talepte bulunabilirsin ya da kendi işini yapan bir Boğaysan işleri daha az koşturmalı hale getirmek arzusunda olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konuları konuşmak için bugün hayli uygun görünüyor. Olaylara mantıklı yaklaşman da fayda var. Arka planda senin için ama senden habersiz çalışan bir kadın var. Bu kişi tanıdığın biri ya da ailenden biri olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Ay bugün senin burcunda ilerliyor. Biraz endişeli ve kırılgan bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Etraftan duyduğun haberlerde endişelerinin artmasını sağlayacak olabilir. Başlattığın bir projeyle ilgili bugün beklenmedik dönüşler alabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Duygusal halindeki gelgitler bugün çevrene de yansıyabilir. Evinle ilgili beklenmedik konular gündeme gelebilir. İlk başta bunlar seni huzursuz edecek olsa da sonrasında daha iyi düşünerek ve olaylara mantıklı yaklaşarak olması gerekene evet diyeceksin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Bugün bir arkadaşın senin yardımına ihtiyaç duyabilir ve seni arayabilir. Yönetici gezegenin Merkür'ün Ay ile destekleyici açısı ikili ilişkilerle ilgili konularda mantıklı ve sağduyulu çözümler getirmeni kolaylaştırıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

İşinde yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Aile işi yapan bir Terazi isen belki de olayları biraz geriye çekilip tekrar değerlendirmen de fayda var. Ofis ortamından bir bayan arkadaşının mantıklı fikirlerini dikkate alman iyi olacaktır.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay yengeç burcunda ilerliyor. Uzak akrabalarından alacağın haberler seni heyecanlandırabilir. Artık hayatında eğitimlerin ile ilgili konularda farklı bir yol izlemek ve seni yoran konuları halletmek istiyor olabilirsin. Bunlar adına bugün harekete geçmen doğru olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Bugün Ay büyüyen fazında ve Yengeç burcunda ilerliyor. Aile içerisinde gizli kalmış konuşulmayan konular bugün merakını cezbedebilir. Sezgilerin ve rüyalarınla gelen önemli farkındalıklar yaşayabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Karşıt burcun Yengeç'te ilerleyen Ay ailen ve eşinle ilgili temaları öne çıkartıyor. Bugün ailenle birlikte farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Düşünceli ve hassas bir günündesin. Kardeşlerinle de iletişimin olumlu seyrediyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Sorumlulukların son zamanlarda çok artmış ve kendini yorgun hissediyor olabilirsin. Ailene daha fazla vakit ayırmak istiyorsun. Patronuna bu düşüncelerini ifade etmek, kendini anlatmak için bugün çok uygun olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yengeç burcunda ilerleyen Ay çocuklarınla ilgili konuları enine boyuna düşünmen gereken bir süreci işaret ediyor. Onların eğitim ücretlerindeki artış seni endişelendiriyor olabilir. Daha çok çalışmak gerektiğini düşünebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com