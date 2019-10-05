6 saatten fazla uyuyorsanız dikkat! Kansere yakalanabilirsiniz

Araştırmaya göre, orta yaş grubundaki, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet hastası veya kalp sorunu olan insanlar, 6 saatten az uyumaları halinde yüksek oranda kanser hatta erken yaşta hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle altı saatten daha az uyuyan yüksek tansiyon veya diyabet hastaları, altı veya daha fazla saat uyuyan insanlarla karşılaştırıldığında iki kat daha fazla kalp hastalığı veya inme riski taşıyor. Profesör Julio Fernandez araştırmanın sonuç bölümünde, “Çalışmamız, normal uyku düzeninin koruyucu olduğunu gösteriyor” dedi.