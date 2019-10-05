Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. 6 saatten fazla uyuyorsanız dikkat! Kansere yakalanabilirsiniz

6 saatten fazla uyuyorsanız dikkat! Kansere yakalanabilirsiniz

6 saatten fazla uyuyorsanız dikkat! Kansere yakalanabilirsiniz

Günlük uyuma ortalaması yüksek olanlar için yapılan araştırma göz korkuttu. 6 saatten fazla uyuyanlar ciddi sağlık problemleri yaşayabilir. Uykuyu sevenler için dikkat edilmesi gereken bu araştırma fazla uyumanın kansere neden olabileceğini anlatıyor.

Araştırmaya göre, orta yaş grubundaki, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet hastası veya kalp sorunu olan insanlar, 6 saatten az uyumaları halinde yüksek oranda kanser hatta erken yaşta hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle altı saatten daha az uyuyan yüksek tansiyon veya diyabet hastaları, altı veya daha fazla saat uyuyan insanlarla karşılaştırıldığında iki kat daha fazla kalp hastalığı veya inme riski taşıyor. Profesör Julio Fernandez araştırmanın sonuç bölümünde, “Çalışmamız, normal uyku düzeninin koruyucu olduğunu gösteriyor” dedi. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik defterini kapattı!
Alişan: 'Cimri sözü üzerime yapıştı'
Kavga büyüyor... Hadise'den Demet Akalın'a ağır gönderme!
Aşk seranatı
'Çorap örmedim, çorba yaptım'
<p>Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo´dan İstanbul´a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için

İspanya´dan İstanbul´a Giden Kargo Uçağı Düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hepsini camilerden çaldılar! Manevi değerleri paha biçilemez

Taksim Camisi'nin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı