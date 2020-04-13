6 Pratik avokadolu tarif! Kahvaltıda yapabileceğiniz pratik avokadolu tarifler!

Birçok insan kahvaltıda ve ara öğünlerde avokadolu tarifleri merak ediyor. Avokadolu omlet, avokadolu ezme diyet listelerinin de başını çekiyor. Bazen yumurtanın yanına sabah kahvaltısı bazen de ara öğünde bir içecek olarak kullanılan avokado sevilen meyveler arasında yer alıyor. İçeriğinde zengin vitaminlerin olduğu avokado, cilde iyi geliyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

AVOKADOLU TARİFLER

Haşlanmış yumurtanın yanında avokado tüketebilirsiniz.

Avokadoyu cevizle de tüketebilirsiniz.

Eğer yumurta ile bu şekilde tüketmek istemezseniz; tuz, avokado ve limondan avokado ezmesini yapabilir bu şekilde tüketebilirsiniz.

Yeşilliklerle dolu salatada tüketebilirsiniz.

Çikolatalı pudingle de kullanabilirsiniz.

Yumurtanın yanına yakışan avokadonun omleti de yapılıyor. Minik minik doğradığınız avokadoları çok az yağ kullanarak tavanın içine koyun. Ardından normal omlet yapmaya devam edin.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokadonun olgun yenmesi gerektiği belirtiliyor. Olgun olmayan avokado sert olur ve ağızda acı bir tat bırakır. Bu meyveyi, oda koşullarında 3-4 gün bekletirseniz hem renginin koyulaşması sağlanır hem de yumuşar.