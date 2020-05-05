6 Mayıs burç yorumları 6 Mayıs'ta Ay, Akrep burcuna geçiyor

6 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken dikkatini dağıtmak ve gelecekten haber almak isteyenler 6 Mayıs burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 6 Mayıs’ta Ay, sabah burç değiştirerek Akrep burcuna geçiyor. Bu durumdan etkilenen Boğa burcu, ikili ilişkilerinde karşı tarafın ne yaptığını araştırmak isteyebilir. 6 Mayıs Çarşamba günü Aslan burcunu evle ilgili konular, Balık burcunu önemli bir haber bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

6 Mayıs Çarşamba günü harcamalarını kontrol altına alman iyi olacaktır Sabah saatlerinde cesaret ile bir şeylerin üzerine gitmen için güzel enerjiler var. Akşam ise alacağın ani haberler ile sinirlerini kontrol etmekte zorlanıyorsun.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay çarşamba sabahı burç değiştirerek Akrep burcuna geçiyor. İkili ilişkilerinde karşı tarafın ne yaptığını araştırmak isteyebilirsin. Sabaha saatlerinde hayatındaki kadınlarla ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Sabaha doğru cesaret ile bir şeylerin üstüne gitmen için güzel enerjiler var.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

6 Mayıs Çarşamba günü Ay saat 10.05’te burç değiştiriyor olacak. Sağlığına gün boyunca dikkat etmelisin. Günün ilk ışıklarıyla beraber enerjini yükseltecek önemli gelişmeler söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir. Sabah erken saatlerde hayatındaki kadınlar baskın hale gelebilir. Aynı zamanda bugün cesaret ile bir şeylerin üstüne gitmen için güzel enerjiler var. Olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin. Kapalı kalman ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Çarşamba günü sabah saatlerinde ailenden birilerinin kontrolcü tavırlarına maruz kalabilirsin. Ay Akrep burcuna geçtikten sonra evinle ilgili konular çok daha önemli hale gelecek olabilir. Akşam ise sıra dışı konular gündemini meşgul edecek olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kardeşinle aranda bir kıskançlık meselesi yüzünden ufak bir tartışma yaşanabilir. Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olabilirsin. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çarşamba günü parasal konularda endişelerin artabilir. Bugünlerde iyice araştırmadan yatırım işlerine girmemelisin. Saat 05.30 ile 09.54 arasında Ay boşlukta seyredeceğinden yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay 6 Mayıs Çarşamba günü saat 10.05’de senin burcuna geçiyor. Haliyle olayları derinlemesine araştırmaya eğilimli bir gündesin. Sabah saatlerinde cesaret ile bir şeylerin üstüne gitmen için olumlu enerjiler var. Aynı zamanda senin için önemli kadın figürlerinin baskısını daha net hissedebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Günün ilk ışıklarıyla beraber gergin olabilir ve olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin. Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Akşam beklemediğin kişilerden telefon haberleri alabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çarşamba günü boyunca projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergiliyorsun. Sabah saatlerinde cesaret ile bir şeylerin üstüne gitmen için güzel enerjiler var. Gün ortasında insanlardan uzak durmak isteyebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde mesleğinle ilgili birtakım kıskançlıklara maruz kalabilirsin. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir. Akşam ise özgürlüğüne aşırı düşkün olacak ve kimsenin seni kısıtlamasına müsaade etmeyeceksin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Uzak yerlere seyahatlerin ile ilgili birtakım önemli durumlar bugün meydana gelebilir. Günün ilk ışıklarıyla beraber olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin. Sakin kalmaya özen göstermelisin. Beklemediğin kişilerden haberler var.

Astrolog Ceylin Çelebi

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