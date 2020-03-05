6 Mart Cuma günü burç yorumları! Aslan burcuna iyi haber!

6 Mart 2020 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevgi, aşk, aile ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. 6 Mart Cuma günü Oğlak burcunu kararsız bir gün Aslan burcunu yeni bir haber bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yarın Ay büyüyen ay fazında ilerliyor. Konuları analiz etmek için uygun bir gün. Saat 12.27’de Ay Yengeç burcundan Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında çok daha eğlenceli ve iyimser enerjiler altında olacaksın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Sabah erken saatlerde kısa bir seyahate çıkmak durumunda kalabilirsin. Yönetici gezegenin Venüs ile Ay arasındaki kare açının etkin olacağı öğleden sonra sevdiğinle aranda sorunlar yaşayabilir ve onu kaybetme korkusu içerisine girebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

6 Mart Cuma günü Ay burç değiştireceğinden duygu hâlini kontrol etmen zorlaşacaktır. Gün boyunca kendini huzursuz hissedebilirsin. Günün ikinci yarısında kardeşlerinle ilgili konularda ben merkezi olmak isteyebilir onların seninle ilgilenmesini talep edebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sabah uyanmakta zorluk çekebilirsin. Yarın ay senin burcun güne başlıyor ancak saat 12.27’de Ay Aslan burcundan geçerek parasal konuları senin hayatında çok daha önemli hâle getiriyor olacak. Gün boyunca duygusal anlamda zorlanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Yarın Ay öğleden sonra Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla günün ikinci yarısında kendinle ilgili meselelere daha fazla odaklanıyor olacaksın. Akşam saatlerinde alacağın ani haberlerle gündemin bir anda değişebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Başak burcunda meydana gelecek olan Dolunay öncesinde Ay büyüyen ay fazında ilerliyor. Birtakım konular görünür olmadan önceki son düzeltmeler açısından uygun bir gün. Ancak depresif bir hâlinden çıkman ve kendini olumlu anlamda motive etmen önem taşıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sabah saatlerinde evin ve kariyer konuların arasında sıkışmışlık hâli içerisinde olabilirsin. Ailendeki bireylerin sana karşı şüpheci yaklaşımları canını sıkıyor olabilir. Öğleden sonra ikili ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Büyüyen ay fazında ilerleyen Ay yapmak istediğin şeylerle ilgili düzeltmeler yapman gerekiyorsa bugünlerde sana fırsat tanıyor olacak. Gece saatlerinde uyumakta sabah ise kalkmakta zorlanabilirsin. Duygusal anlamda karmaşalar yaşamaya açık bir gündesin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Ay 6 Mart Cuma günü Yengeç burcundan ayrılıp, eğlenceli ve cesur Aslan burcuna geçiş yapacak. Aşk ilişkilerinde günün ikinci yarısında kontrollü tavırlarınla karşındaki kişiyi bunaltabilirsin. Abartılı tepkiler verebilirsin. Akşam saatlerinde ise hayatındaki kadın figürleri ile problemler yaşayabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Gün boyunca birtakım sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin. Bu nedenle depresif bir duygu durumu içerisinde olacağın bir gündesin. İşinle ilgili konularda kararsızlıklar yaşayabilirsin. Ortaklı iş yapmayı düşünüyorsan ortağınla ilgili konularda birtakım şüphelerin meydana gelebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Günün ilk yarısında ciddi ve soğuk tavırlarınla işyerindeki insanların dikkatini çekeceksin. Akşam saat 19.06’da Ay ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle sürpriz haberler alabilirsin. Söz konusu haberler sabırsız bir ruh hâli içerisine girmene sebep olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Balık burcundaki Yeniay sonrasında Ay şimdi büyüyen fazında ilerliyor. Başlattığın işleri analiz etmek ve gerekirse düzeltmeler yapmak için uygun bir gün. Günün ikinci yarısında Ay Venüs karesinin etkisi ile sevdiğinle arasındaki ilişkilerde birtakım zorlanmalar yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Aile temaları ön planda. İletişim açısından sabah saatleri çok daha uygun olacaktır. Akşam saatlerine doğru yönetici gezegeni Jüpiter ile Ay arasındaki karşıt açı aşırılıklara ve fazla yeme içmeye düşkünlük olarak kendini gösterebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Karşıt burcun Yengeç'te ilerleyen Ay ikili ilişkilerinde eskiye dair konularla ilgili özlemini arttırıyor olacak. Günün ilk yarısında gereğinden fazla hırslı davranabilirsin. Ya hep ya hiç modundan çıkman işin açısından iyi olabilir. Patronunla ilişkilerinde alttan alman gereken konular söz konusu olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Ailenle olan ilişkilerinde uyumlu enerjiler söz konusu olacak. Psikolojik açıdan da kendini iyi hissediyorsun. Sorumluluklarını yerine getirmek açısından kendine olan güvenin hayli yüksek. Ailenin yanından ayrılmayı düşünüyorsan akşam saatlerinde bununla ilgili onlara açılabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Aşk hayatına odaklanacağın bir gündesin. Ancak zaman zaman kırılganlıklar yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında çok daha fedakâr ve hassas tavırlarla ona yaklaşacaksın. Yönetici gezegeni Jüpiter ile Ay'ın karşıt açısından ötürü kabına sığmakta zorlanıyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

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