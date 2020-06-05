6 Haziran 2020 burç yorumları! Riskli konulara dikkat!

6 Haziran 2020 burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının ilk hafta sonu günlük burç yorumları merak ediliyor. 6 Haziran’da gece saatlerinde Güneş Mars karesi otorite figürleriyle zorlanılabileceğini gösteriyor. Bu durum günlük burç yorumlarına nasıl yansıyacak? Aslan burcunu riskli konular, Akrep burcunu ise yeni şeyler bekliyor. 6 Haziran Cumartesi günü Boğa burcu için duygusal bir gün, Koç burcu için hukuk konularıyla ilgili bir gün olacak. Saat 07.10 ile 22.44 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Kova burcu için aktivitelere vakit ayırma zamanı. İşte 6 Haziran 2020 burç yorumları sizlerle…

6 HAZİRAN 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay cumartesi günü Yay burcundaki Ay tutulmasından sonra saat 22.44’e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Hukuksal konular var gündeminde. Gece saatlerinde Güneş Mars karesi otorite figürleriyle zorlanabileceğini gösteriyor.

6 HAZİRAN 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ortak kazanımlarında değişken durumlar var. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru babanla aranda tartışmalar oluşabilir dikkatli olmalısın.

6 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında partnerinle birlikte olmak isteyebilirsin. Belirsiz durumlar içerisinde kalabilir, seçim yapmakta zorlanabilirsin. Cumartesi akşam 22.44’te Ay Oğlak burcuna geçecek.

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