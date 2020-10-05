6 Ekim 2020 burç yorumları! Hangi burçları enerjili bir gün bekliyor?

Günlük burç yorumları burç severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 6 Ekim 2020 burç yorumları ne ifade ediyor? Ay, sabah saatlerinde Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. İlişkilerde uyumlu enerjiler yakalanabilir. İkizler burcu için proje zamanı, Aslan burcunu yeni bir haber bekliyor. 6 Ekim 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları sizlerle…



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

6 Ekim Salı günü Ay sabah saat 07.02’de Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor olacak. Parasal konularda çevrenle aktif iletişim içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Salı günü boyunca parasal konularda plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Günün ikinci yarısında özel ilişkilerinde uyumlu enerjileri yakalamakta zorlanabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Salı günü boyunca projelerine dönük olarak çalışabilirsin. Günün ikinci yarısında partnerinle çatışmalara girmekten uzak durmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Salı günü boyunca huzursuz bir ruh hali içerisinde olabilirsin zira Ay burç değiştiriyor olacak. Arkandan dönen konuşmalar önüne çıkabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Seni yakın bir arkadaşın bir konuyla alakalı ikna edebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Ancak Ay’ın İkizler burcuna geçtiği salı günü iletişim ile ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal meselelerin ile alakalı olarak yeni haberler alabilirsin. Günün ilk yarısında kariyerinle ilgili hedeflerini belirleyebileceğin enerjilere yoğunlaşıyorsun.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olabilirsin bugünlerde. Sabah saatlerinde yapman gerekenler adına gereken gücü kendinde buluyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay Salı sabahı saat 07.02 sularında tam karşıt burcun olan İkizler burcuna geçiş yaptı. Partnerinle ilişkinde iletişimin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile iletişiminin ön plana çıktığı bugün birinin bir davranışına takılı kalabilirsin. Ne zamandır problem yaşadığın bir konuda karşılıklı zıtlaşmalar yaşayabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Aşk hayatında hareketli bir gün geçirebilirsin. Sabah saatlerinde evin ve işin arasında uyum yakalamakta zorlanabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ev içerisinde iletişim konuları ön planda olabilir. Ailendeki bir birey ile aranda zorlanmalar karşılıklı tartışmaya dönebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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