6 aylık dönemden 2 yaşına kadar bebeklerin beslenme öğünleri

Anne adayları bebekler için beslenme önerilerini merak ediyor. Uzmanlar, bebeklerin sağlığı için yaşına uygun gıdaları öneriyor. Peki, bebeğe uygun beslenme öğünleri nasıl olmalıdır? Bebek için örnek yemek tarifleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere göre bir bebeğin 6-8 ay arası dönemde evde yapılan yoğurt ve sebze çorbaları verilebilir. İşte bir bebeğin 6 aylık döneminden 2 yaşına kadar olan dönemine kadar beslenme öğünleri…

6-8 AY ARASI DÖNEM

Evde günlük olarak mayalanmış yoğurt verilebilir

Taze mevsim meyvelerinin püreleri ya da suları verilebilir

Muhallebi ya da sütlaç (muhallebi hazırlarken şeker yerine pekmez veya küçük meyve parçaları kullanılmalıdır) verilebilir

Sebze çorbaları: patates, pirinç, havuç, yazın yeşil kabak, kışın balkabağı az pişirilip çatal ile ezildikten ve pürtüklü püre haline getirildikten sonra içine eklenen zeytinyağı ya da bir sıvı yağ ile tuzsuz olarak verilebilir. İçine kıyma ya da et püresi eklenir

Kıyma, pirinç, bulgur, patates, havuç ile sulu köfte yapılıp, köfteler suyu ile karıştırılıp ezilip püre halinde verilebilir

Sebze köftesi (kabak, havuç, patates, soğan, kıyma ya da tavuk ciğeri sıvı yağda pişer, içine bulgur ve nohut, yumurta ve un eklenip köfte haline getirilip yağsız, tavada pişirilir) verilebilir

Yayla çorbası (yumurta, yoğurt ve pirinç ile yapılıp püre kıvamında) verilebilir

Tarhana çorbası kıyma ile birlikte ve koyu kıvamda hazırlanabilir

Kabak dolması, etli sebze püreleri verilebilir

Mercimek, pirinç, bulgur, havuç, patates, domates, kuru soğan, sıvı yağ ile hazırlanan çorbalar ve ekmek verilebilir

Pastörize peynir (yumuşak kıvamda, tuzsuz tüm peynirler olabilir), yumurta sarısı, pekmez, ekmek ile verilebilir

Bebek susadı ise, öğün öncesi ya da öğün sırasında ayran, su, taze meyve suyu verilebilir

Yemekler su ile yedirilmez, boş yere midesini su ile dolacağından yeterli enerji alamaz.

9.-12. AY ARASI DÖNEM

Emzirmeye devam ederken aile sofrasına oturabilir (az tuzlu, az salçalı ve baharatsız ev yemekleri)

Daha önce aldıklarına ek olarak tam yumurta, tavuk, balık, makarna, pilav, baklagiller eklenir.

Parmak besinleri denilen, haşlanmış sebze ve et parçaları, köfte, peynir, ekmek gibi besinler verilir.

Kabak, peynir, havuç rendesi içine yumurta eklenip mücver yapılabilir.

12 AY-2 YAŞ ARASI DÖNEM

Peynir, yoğurt

Sıvı yağ ile hazırlanmış kıymalı (ya da tavuklu) sebze yemeği (patates, kabak, ıspanak gibi)

Sıvı yağ ile hazırlanan kurubaklagil yemeği (kuru fasulye, nohut gibi)

Pirinç pilavı, bulgur pilavı, ekmek, makarna

Kıyma ya da yumurta sarısı, sebze eklenmiş, pirinç ya da bulgur ile hazırlanmış yemekler (kabak dolma, biber dolma, sulu köfte vb.)

Yoğurtlu çorbalar (tarhana, yayla)

Izgara köfte

Yumurta, domates, biber, peynir, sıvı yağ ile hazırlanan menemen

Yumurta, peynir (ya da domates, biber, patates, havuç gibi) ile hazırlanan omlet

Mevsimine göre taze sebze, meyve

İçecek olarak çocuğa kaynatılmış su, ayran, taze sıkılmış meyve suyu, inek sütü verilir.

2 YAŞ SONRASI DÖNEM

Günde üç kez ailenin yediği besinlerden yer.

Her verilen yemeğe; kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, peynir gibi besinlerden birisinin sıvı yağ ile birlikte katılması besinleri zenginleştirir.

Günde iki kez ara öğün verilir.

Ara öğün olarak; taze sebze ve meyve (havuç, domates, yeşil biber, salatalık, elma, şeftali) ya da peynir, ekmek ve ayran, taze sıkılmış meyve suyu, inek sütü gibi içecekler verilir.

Çocuğa verilen tatlı besinler (şeker, bisküvi, çikolata gibi) kısıtlanır, kola ve benzeri asitli içecekler verilmez.

BEBEKLER İÇİN ÖRNEK YEMEK TARİFLERİ

Ev yoğurdu: kaynatılmış süt (el dayanır-dayanmaz sıcaklık)+yoğurt (100 ml süte yaklaşık 1 çay kaşığı yoğurt) kalın bir örtü ile sarılır ve 3-4 saat ılık bir yerde mayalandırılır. Her gün taze yoğurt verilmelidir.

Meyve püresi: meyve yıkanıp kabukları soyulur. Rendelenir. Cam rende kullanılmalıdır.

Sebze çorbası:1 küçük boy patates, 1/ 2 havuç, 1 küçük kabak, 2-3 yaprak ıspanak (8. aydan sonra). Pişirilen sebzeler süzgeçten geçirilir ve en son 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenir. İçine kıyma/tavuk/bulgur/pirinç/nohut konabilir.