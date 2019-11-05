55 yaşındaki Keanu Reeves ile sanatçı Alexandra Grant'ın görüntüsü çok ses getirdi

35 yıllık kariyeri boyunca özel hayatı ile ilgili çok titiz davranan Matrix oyuncusunun Los Angeles'taki Gala'da ilişkisini açıklaması dünyada magazin basınının gündemine oturdu.

Sevimli çift kameralar için bir sürpriz hazırlamış olup, ilişkilerini onaylayarak herkesi şaşırttı.

Keanu'nun siyah gömlek ve kravatla şık bir görüntü verdiği ancak işçi çizmeleri ve sakallarının salaş olması sebebiyle bayağı eleştirildiği konuşuldu.

Alexandra'nın ise uzun lacivert boncuklu, kolsuz bir elbiseyle beğenildiği söylendi.