5 yaşında kanser hastası kardeşine destek oluyor!

Teksas eyaletinde hayatlarını sürdüren Kaitlin Burge, kızının kanser hastası kardeşine destek oluşunu paylaştığı fotoğrafın altına, kardeşi Beckett’a 15 ay önce kanser teşhisi konulduğundan beri, 5 yaşındaki ablasının sürekli onunla ilgilendiğini, yanında durduğunu, kardeşine zaman ayırdığını ve bu durumdan hiç şikayet etmediğini yazdı.

Kaitlin Burge'nin paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede tüm dünya kamuoyunda konuşulmaya başlanmış olup, paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.