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  3. 5 yaşında kanser hastası kardeşine destek oluyor!

5 yaşında kanser hastası kardeşine destek oluyor!

5 yaşında kanser hastası kardeşine destek oluyor!

ABD'de yaşayan bir ailede 3 çocuk annesi Kaitlin Burge sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla tüm dünyanın konuştuğu bir kareyi paylaşmış oldu. Fotoğraf karesinde 5 yaşında bir abla 4 yaşında kanser hastası kardeşine yaptığı yardım görülüyor. Fotoğrafı gören herkes tarafından paylaşılan bu görüntü insana sevgiyi, vicdanı ve beraberinde pek çok duyguyu yaşatıyor.

Teksas eyaletinde hayatlarını sürdüren Kaitlin Burge, kızının kanser hastası kardeşine destek oluşunu paylaştığı fotoğrafın altına, kardeşi Beckett’a 15 ay önce kanser teşhisi konulduğundan beri, 5 yaşındaki ablasının sürekli onunla ilgilendiğini, yanında durduğunu, kardeşine zaman ayırdığını ve bu durumdan hiç şikayet etmediğini yazdı.

Kaitlin Burge'nin paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede tüm dünya kamuoyunda konuşulmaya başlanmış olup, paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor. 

 

 

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