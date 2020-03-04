5 Mart Perşembe günlük burç yorumları! Yengeç burcuna kötü haber

5 Mart 2020 Perşembe günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. İkizler burcunu yeni haber beklerken Yengeç burcunu sağlık sorunları bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

5 Mart Perşembe sabahı yönetici gezegenin Mars ile Ay'ın karşıt açısından ötürü öfke patlamaları yaşayabilir ve düşüncesizce çıkışlar yapabilirsin. Özellikle trafikte araç kullanıyorsan gerginliklere karşı dikkat etmeli ve kendini frenlemelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

5 Mart Perşembe günü yönetici gezegenin Venüs senin burcuna geçiş yapıyor. İlişkiler konusunda çok daha istikrarlı bir şekilde hareket edeceğin günler başlıyor. Akşam saatlerinde yeme içme konusunu abartabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yarın gece Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açının etkisiyle geçmişte bıraktığın bir ilişkinden seni şaşırtacak ve duygusal anlamda etkileyecek güzel bir haber ya da mesaj alabilirsin. Yarın günün ikinci yarısında duygusal açıdan hassaslaşabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Ay 5 Mart Perşembe günü tüm gün senin burcunda ilerliyor. Çevrendeki insanları koruyup kollama ihtiyacı içerisinde olabilirsin. Aynı zamanda sabah erken saatlerde midenle ilgili rahatsızlıklara da dikkat etmelisin. Fazla gerginliklerin sonucunda midende rahatsızlıklar meydana gelebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İkili ilişkilerinde yarın destekleyici ve mutlu enerjiler söz konusu gözüküyor. Partnerinle karşılıklı konuşmayı tercih edersen çok daha olumlu yanıtlar alabilirsin. Akşam saatlerinde çevrendekilere karşı hayli cömertsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Artistik ve yaratıcı konularda gün boyunca çok yeteneklisin. Kreatif sanatlarla uğraşan bir başak isen 5 Mart Perşembe günü bu yeteneğini kullanabilirsin. Akşam saatlerinde bazı konularda aşırı reaksiyon gösterdiğini fark edeceksin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

5 Mart Perşembe günü ikili ilişkilerinde gereksiz tartışmalara girmekten imtina edeceksin. Yönetici gezegenin Venüs'ün yarın Boğa burcuna geçiş yapmasıyla birlikte ilişkilerinde istikrarlı durumların söz konusu olacağı zamanlar başlıyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Sinirsel gerginliklere karşı dikkatli olman iyi olabilir. Ani öfke patlamaları yaşayabilirsin. İlişkilerinde fedakârlıklar yapman gerekebilir Ancak bunlar aynı zamanda seni kısıtlayacak olan durumlar olması nedeniyle rahatsız da edebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Aile temaları ön planda. İletişim açısından sabah saatleri çok daha uygun olacaktır. Akşam saatlerine doğru yönetici gezegeni Jüpiter ile Ay arasındaki karşıt açı aşırılıklara ve fazla yeme içmeye düşkünlük olarak kendini gösterebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Karşıt burcun Yengeç'te ilerleyen Ay ikili ilişkilerinde eskiye dair konularla ilgili özlemini arttırıyor olacak. Günün ilk yarısında gereğinden fazla hırslı davranabilirsin. Ya hep ya hiç modundan çıkman işin açısından iyi olabilir. Patronunla ilişkilerinde alttan alman gereken konular söz konusu olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Ailenle olan ilişkilerinde uyumlu enerjiler söz konusu olacak. Psikolojik açıdan da kendini iyi hissediyorsun. Sorumluluklarını yerine getirmek açısından kendine olan güvenin hayli yüksek. Ailenin yanından ayrılmayı düşünüyorsan akşam saatlerinde bununla ilgili onlara açılabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Aşk hayatına odaklanacağın bir gündesin. Ancak zaman zaman kırılganlıklar yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında çok daha fedakâr ve hassas tavırlarla ona yaklaşacaksın. Yönetici gezegeni Jüpiter ile Ay'ın karşıt açısından ötürü kabına sığmakta zorlanıyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

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