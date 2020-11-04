5 Kasım 2020 günlük burç yorumları! Koçların ve Terazilerin şanslı günü

5 Kasım 2020 günlük burç yorumları nasıl? Hangi burcun aşk hayatında değişiklikler olacak? Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu durum burçları hassas enerjilere sebep olacak. 5 Kasım Perşembe günü Koç burcu güne güzel bir haberle uyanabilir, Yengeç burcunu sağlık konuları bekliyor. Yay burcu ise miras gibi konularda beklediği haberi alabilir. Terazi burçları için şanslı bir gün olacak. Günlük burç yorumları hem aşk hem de kariyer hayatıyla ilgili ipucu veriyor. İşte planlarınıza yön verecek 5 Kasım 2020 burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 5 Kasım Perşembe günü saat 00.45'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Ay Uranüs uyumlu açısı sabah saatlerinde güzel haberler getirebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın Yengeç burcuna geçeceği perşembe günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde çatışmalar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konuları yöneleceğin perşembe günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

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Aşk konusu gündeminizi değiştirebilir! 5 Kasım 2020 burç yorumları