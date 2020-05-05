5 harika patlıcanlı yemek çeşidi Ramazana özel patlıcanlı yemek tarifleri

Patlıcan yemekleri, geçmişten günümüze kadar ulaşan tariflerle Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Özellikle ramazan ayında iftar menüsünde vazgeçilmez ana yemekler genelde patlıcanla yapılır. Patlıcan kebabı, patlıcan beğendi, hünkârbeğendi, karnıyarık ve patlıcan kızartması gibi birçok patlıcanlı yemek çeşidi bulunuyor. Evde değerlendirilmeyi bekleyen patlıcanlarınız varsa değişik patlıcanlı yemek tariflerini sizler için hazırladık. Patlıcanlı yemeklerin püf noktası ise patlıcanın acı olmamasıdır. İşte kebabından kızartmasına kadar en lezzetli patlıcanlı yemek tarifleri…



KIRLI PATLICAN KIZARTMASI MALZEMELER

5- 6 adet patlıcan

Yarım kilo sivri yeşil biber

5-6 adet domates

2 adet soğan

3-4 baş sarımsak

Tuz

Toz kırmızı biber

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Patlıcanların saplarını almadan boyundan 2 ye veya 3 e bölerek iki taraflı kabukları soyup enine doğrayın sonra geniş bir kaba koyup tuzlayın. Bu işlemi patlıcanların acı suyunu bırakması için yapıyoruz. Bu işlemle birlikte fazla yağda yutmayacaktır. Biberlerin de saplarını almadan istediğiniz boyutta doğrayıp ortalarından dilin. Soğanları salataya doğradığınız şekilde doğrayın. Domateslerinde kabuklarını soyup ufak ufak yemeklik şekilde doğrayın. Bütün sebzeleri kızgın yağda kızartın. Domates sosuna geçerken ise önce soğan ve sarımsağı biraz kavurup üzerine domatesi ilave edin. En son sos pişmek üzereyken bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave edin. Sosu üzerine döküp bütün sebzeleri yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte tutun. Üzerine sarımsaklı yoğurtla müthiş olur.

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kıyma2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)1/2 demet maydanoz2 diş sarımsak1 su bardağı bayat ekmek1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı pul biber1 çay kaşığı kimyon3 adet patlıcan3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

ÜZERİ İÇİN

1 yemek kaşığı domates salçası1 su bardağı sıcak su1 adet rendelenmiş domates1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber2 adet yeşil biber1 diş ezilmiş sarımsak

YAPILIŞI

Geniş bir kâsede 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.

Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.

Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşilbiberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Ev usulü, mis gibi fırında patlıcan kebabınız hazır, afiyet olsun!

PATLICAN SİLKMESİ ZEYTİNYAĞLI

İster sıcak isterseniz de soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz, zeytinyağlı tarifleriniz arasına bir yenisini ekleyeceğiniz patlıcan silkme sizlerde tam not almaya başaracak harika bir lezzet. İçerisine su eklemeden sebzelerin suyu ile pişen patlıcan silkme yapımı kolay bir tariftir. Herkesin temin edebileceği malzemelerle çok fazla zamanınızı almadan yapabilirsiniz. Tercihe göre üzerine yoğurt koyabilirsiniz.

PATLICAN SİLKMESİ ZEYTİNYAĞLI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1/2 (yarım) kilo patlıcan

2 adet çarliston biber

1 adet orta boy kuru soğan

4 veya 5 diş sarımsak

5 veya 6 adet domates (Domatesin büyüklüğüne göre değişir bol domatesli olması daha uygundur)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

İlk önce patlıcanları çizgi çizgi soyalım sonra 2 santim uzunluğunda bir parmak kalınlığında doğrayın resimdeki gibi sonra tuzlu suya koyup bekletelim.

Sonra soğanları yemeklik doğrayalım biberleri yemeklik doğrayalım sarımsağı küçük küçük doğrayalım.

Tencereye ilk önce soğanı sarımsağı sonra biberleri patlıcanları en üste domates rendesini ilave edelim üstüne şekeri tuzu serpelim üstüne Zeytinyağını gezdirelim ve tencerenin kapağını kapatıp ocağa alalım.

Ocağın altını açalım, yemek biraz fokurdadığı zaman ocağın altını kısalım ama yemeği hiç karıştırmayalım.

Kaşık sokmayın, arada tencerenin kapağını bir havlu veya bez ile kulplarından da tutarak tencereyi silker gibi sallıyoruz yemek bu şekilde karışıyor. Yemeğe artı su ilave etmiyoruz çünkü patlıcan suyunu salıyor domatesin de suyu yetiyor bu şekilde arada karıştırarak tencerenin kapağı kapalı şekilde ocağında altı kısık şekilde yemeğinizi pişmeye bırakın.

Arada çatalla patlıcanları kontrol ederek yemeğin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Yemeğinizi piştikten sonra ister sıcak olarak ister soğuk olarak servis edebilirsiniz iki türden yenebilir.

NOT: Yemeği yoğurt ile de servis edebilirsiniz yani yemeği servis tabağına aldığınızda üzerine yoğurt koyarak yiyebilirsiniz.

PATLICAN SİLKMESİ PÜF NOKTASI

Patlıcanları tuzlu suda bekleterek acısının çıkmasını sağlamalısınız.

KARNIYARIK TARİFİ MALZEMELER

5 ad orta boy patlıcan

250 gr kıyma

2 ad orta boy kuru soğan

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

3 ad rendelenmiş domates, 2 ad ince kıyılmış sivribiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 ad ince kıyılmış sarımsak

Karabiber, pul biber, tuz, sıvı yağ

KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra bıçak yardımı ile uzunlamasına derince çizin, kızgın ateşte yumuşayıncaya kadar kızartın. Kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivribiber, domates salçası, biber salçası, sarımsak ve baharatını bir teflon tavada harmanlayıp iyice kavurun. Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız harcı koyun, karnıyarıkları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

KARNIYARIK YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI

Patlıcanları soyduktan sonra tuzlu suda bekletirseniz acısı gitmiş olur. Ayrıca kızarttıktan sonra yağlı kağıtla yağını alırsanız yemek daha hafif olur.

KARNIYARIK YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?

Karnıyarık yemeğinin yanına ezogelin çorbası ve şehriyeli pilav güzel olur. Karnıyarık yemeği yağlı bir yemek olduğundan yanına kadayıflı muhallebi tatlısı gibi hafif bir tatlı güzel gidecektir.

DENİZLİ PATLICAN ÇENTME TARİFİ

Doğal güzellikleri ile ünü dünyaya duyulan Denizli, turizmin göz bebeğidir. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Pamukkale adeta bir doğa harikasıdır. Bu güzel kente gelip de yemeklerinden tatmadan gitmek olur mu? Tabi ki de olmaz… Denizli doğal güzelliklerinin yanında zengin bir mutfağa da sahiptir. Patlıcanla yapılan bir yemek tarifi vereceğiz.

GEREKEN MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet sivribiber

3 diş sarımsak

5-6 dal maydanoz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Öncelik olarak sırasıyla 2 adet patlıcanlarımızı, 2 adet domateslerimizi ve 2 adet biberlerimizi fırında iyice közleyelim. Daha sonra bıçakla hepsinin kabuklarını soyup iyice çentelim. Derin bir kabın içerisine koyalım. Ardından sarımsaklarımızı iyice havanda dövüp közlenmiş olan sebzelerimize ekleyip iyice karıştıralım. Sonra hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı servis tabağına güzelce aktaralım. Üzerine ise incecik kıydığımız 6 dal maydanozlarımızı her yerine gelecek şekilde güzelce elimizle serpelim. En son olarak ise üzerine zeytinyağını iyice gezdirip lavaş ekmeği eşliğinde servise hazır hale getirelim.

Afiyet Olsun…