5 günde basen yağlarını eriten mikrobiyota diyeti

Mikrobiyota diyetini hiç duydunuz mu? Mikrobiyota, birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Son yıllarda sıkça duyulan mikrobiyota diyeti kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Özellikle basen yağlarına çare bulamayanlar için işte adım adım diyet önerisi...



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre mikrobiyota diyetiyle 5 günde 2 kilo yağ kaybı mümkün. Mikrobiyota diyetinde püf nokta ise yiyecekleri sindirirken daha az kalori almayı sağlayan doğru yiyecekleri seçmek ve metabolizma hızını kontrol ederek daha etkin bir zayıflama sağlamak.

HANGİ TAHIL GRUBU TÜKETİLMELİ?

Zayıflamak için bağırsak sağlığını desteklemek büyük bir öneme sahip. Özellikle tahıl grubundan tam tahıllı ekmekler, buğday, bulgur, amarant, kinoa, teff, kepekli pirinç, tam tahıllı makarna gibi sağlıklı ve doğal tahıllar, çeşitli kuru baklagiller, mevsiminde organik sebze ve meyveler tercih edilmeli. Haftada en az iki kez omega 3'ün en zengin kaynağı balık mutlaka sofralarda yerini almalı. Yağsız kırmızı et, derisiz tavuk ve hindi eti çeşitlendirilerek orta düzeyde tüketilmelidir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünleri özellikle de fermente besinlerden olan yoğurt ve kefir dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarıdır. Yine fermente besinlerden tarhana, şalgam, fermente zeytin, sirke bağırsak sağlığına katkı sağlar. Mutfaklarda hem çorba ve yemeklerde hem de salatalarda kullanılan yağ ise tekli doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı olmalı.

BASEN YAĞLARINI ERİTEN MİKROBİYOTA DİYETİ

KAHVALTI

Lor peynirli ve sebzeli omlet tarifi:

Malzemeler: (4 kişilik)

* 4 yumurta

* 1 kırmızı biber

* 1 çarliston biber

* 1/4 demet maydanoz

* 1 çay bardağı süt

* 1 yemek kaşığı tam buğday unu

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* Karabiber

Yapılışı: Maydanoz ve biberleri ince ince doğrayın. Yumurta, süt, tam buğday unu, tuz ve karabiberi ayrı bir kapta çırpın. Diğer tüm malzemeyi ve lor peynirini bu karışıma ekleyin. İster yağlı kağıt üzerinde fırında ister teflon tavada pişirin.

ÖĞLE

* 1 büyük kepçe tarhana çorbası

* 1 küçük kase haşlanmış brokoli ve karnabahar

ARA ÖĞÜN

* 1 Kudüs hurması ve 4 yarım ceviz

AKŞAM

* 6 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru börülce yemeği

* 1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği