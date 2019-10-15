5 aylık bebeğinizin gelişimi için 7 püf nokta!

Eğer ojelerinize dikkatli bir şekilde bakarken onu görürseniz şaşırmayın. Artık renkleri ayırt etmeye başlayabilir. Hareket eden şeyleri algılayabilecek ve takip edebilecek. Bu nedenle renkli ve hareket halinde bir oyuncağı göründe bütün dikkatini ona verebilir. Aynı şekilde evcil hayvanınız varsa gözleriyle bütün gün onu izleyebilir.

Seslere duyarlı olmaya başlar ve sesin geldiği yöne doğru ani tepkiler verebilir. Bütün kalabalığın içinde sizi tanıyacak ve çığlıklar atacaktır. Hatta sesinizi duymak ona yemek saatinin geldiğini hatırlatacaktır.

UYKU DÜZENİ

Geceleri yemek için uyku düzeninin komple değiştiği zamanlar gelip çattı. Uyanıp kendi kendine kalkmaya çalışabilir. Burada önemli olan hemen ona ilgi göstermek yerine biraz bekleyip yeniden uykuya dalması için ona izin vermektir. Henüz 5-6 saatten fazla aralıksız uyumayabilir. Anlayacağınız bu dönem pek uyku uyuyamayacaksınız ama yavaş yavaş onunda sizin de uykunuz düzene girecektir.

BESLENME

Doktorlar sonuna kadar anne sütünü tavsiye ediyor ama yeterli olmadığı durumlarda mama tercih edilebilir. Ana öğünler yine anne sütü olacak şekilde takviye yapılabilir. Katı besinlere geçiş yapılmadan önce yoğurt ve muhallebiyle ara öğün sağlanmalıdır.

GELİŞİMİNE NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Bebeğinizi, hareket etmeye teşvik etmelisiniz. Kafasını ve kollarını kendi başına kaldırmayı keşfedecek ve sürekli bunları denemeye çalışacak. Sizde onu kollarının altından tutup ayakta durmanın nasıl bir his olduğunu gösterebilirsiniz.

Yanında ve güvende olduğunu bilecek kadar yakın olun, ama bırakın kendi başına hareket etsin.

Oyuncaklarını kavrayıp tutmak onu çok mutlu edecektir. Oyuncakların büyük olmasında fayda var çünkü her şeyi ağzına atmaya çalışabileceği bir dönem.

Başka şeylerle ilgilenmeye başladığınızda ağlayabilir ya da sesler çıkarabilir. Gelişimlerinde onlarla bol bol konuşmak çok önemli, ağlarken sakinleştiğini ve sizi dinlediğini göreceksiniz.

Çok sık gördüğü aile üyelerinin dışında başka birilerini gördüğünde korkup bu durumu yadırgayabilir.

Bu dönemin bebeklere kattığı en önemli şey renkleri ve sesleri ayırt edebilmektir.

O yüzden onlara seslenirken özellikle isimleriyle seslenirseniz, kendi adını öğrenir ve size tepki vermeye başlar.