5 Aralık 2020 günlük burç yorumları! Beklenmedik gelişmeler şaşırtabilir

Gelecek hakkında bilgi almak herkesi hem mutlu eder hem endişelendirir. Fakat ikisi arasında doğru bir çizgi denilince akla ilk gelen günlük burç yorumları oluyor. 5 Aralık 2020 burç yorumları beklenmedik gelişmelere karşı uyarıyor. Cumartesi günü Boğa burcu yeni bir haber alabilir, Akrep burcunun ise mesleği ile ilgili konular önemli hâle geliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 5 Aralık 2020 burç yorumları haberimizde...



5 ARALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

5 Aralık Cumartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Eğlenceli aktiviteler içinde olmak sana iyi gelebilir. Beklenmedik konularda ani gelişmeler gün ortasında seni yapmakta olduğun işlerden uzaklaştırabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde babanın ya da otorite figürlerinin buyurgan tavırları seni zorlayabilir. Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde ilerliyor olacaksın. İletişim adına sabaha karşı saatler çok daha uygun olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberler ile sinirlerin gerilebilir dikkat etmelisin. Maddi konularda hırslı bir tavır içerisinde olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

5 Aralık Cumartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Kreatif işlerle uğraşmak ve kendini ön plana daha çok çıkarmak isteyeceğin bir gündesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği cumartesi günü hayatında birtakım endişe yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Konuları fazla kafanda büyütmemeye özen göstermelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Organizasyonel meselelerde cesaretle güzel adımlar atabilirsin. Sabah erken saatlerde özel ilişkilerinde aradığın uyumu yakalıyorsun. Sıra dışı konularda gerginliklerin olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Mesleğinle ilgili konular bugün senin için önemli hale geliyor. Kariyerinde yeni bir yön belirlemen gereken durumlar söz konusu olabilir. Bir kadından alacağın destek ise belirleyici olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği Cumartesi günü yabancılar ya da yabancı ülkelerle ilgili olarak önemli konular gündeminde olacak. Sabah saatlerinde kadınlarla olan ilişkilerinden iyicil etkiler alıyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

5 Aralık Cumartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Miras konularında sıcak gelişmeler yaşanabilir. Anne ya da ailenden önemli bir kadında alacağın güzel destekler var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerliyorken ortaklık konuları ile ilgili cesur adımlar atabilirsin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yakın bir arkadaşının inatçı bir tutum sergilemesi seni kızdırabilir. Aranızda konunun büyümesi kim haksız tartışmasına dönebilir. İletişim adına sabah saatleri daha uygun olacaktır.

Astrolog T. Ceylin Çelebi