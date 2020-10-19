5 adımda sokak simidi tarifi! Ev yapımı simit tarifi

Sokak simidi kahvaltıların, vapurda çay keyfinin ve pikniklerin vazgeçilmezidir. Hatta bazen yediğinizin simitin tadını öteki asla tutmaz. Bunun sebebi farklı simit tariflerinin olmasıdır. Peki, sokak simidi nasıl yapılır? İşte size adım adım ev yapımı simit tarifi...



SİMİT MALZEMELERİ



1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket insant maya

1 çay bardağı sıvı yağı

1 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı sirke



1 tatlı kaşığı tuz

5,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

1,5 çay bardağı su

2,5 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Susam

SOKAK SİMİDİ YAPILIŞI



1. Sokak simiti tarifi için öncelikle bir kaba mayayı, toz şekeri, ılık suyu ve sütü koyup iyice çırpın. Maya iyice ezildikten sonra sıvı yağı, sirkeyi ve tuzu da ekleyerek karıştırın.

2. Ardından yavaş yavaş unu ekleyin ve hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun üzerini streç ile kapatıp 30-40 dakika dinlendirin.

3. Mayalanan hamurdan ufak bezeler yuvarlayın. Bezeyi ikiye bölüp uzun yuvarlak şekil verin. Daha sonra iki ucunu birleştirip birbirine bağlayın. Son olarak uç kısımlarını birleştirin ve simit şekli verin.

4. Simitlerin hepsini bitirdikten sonra bir kaba suyu ve pekmezi koyup iyice karıştırın. Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya sonrada susama bulayıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Simitleri tepside 20 dakika daha mayalandırın.

5. Önceden ısıtılmış 180° fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sokak simidi hazır. Afiyet olsun.