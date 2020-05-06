5 adımda Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısının püf noktası

Kıbrıs tatlısı ramazanda merak edilen tatlılar arasında yer alıyor. Birçok insan ramazanda evde olduğu için evdeki malzemelerle yapılabilecek tatlı tariflerini araştırıyor. Bunlardan biri olan Kıbrıs tatlısı tarifi hem kolay hem de hafif bir tatlıdır. Kıbrıs tatlısının püf noktası ise şerbetle tatlı arasındaki sıcak soğuk ilişkisidir. İşinizi kolaylaştırmak adına 5 adımda Kıbrıs tatlısının yapılışını hazırladık. İftara lezzet katacak kolay tarifi ile “Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KIBRIS TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Yarım su bardağı şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1paket kabartma tozu

1 su bardağı kırılmış ceviz

İsteğe göre 1 su bardağı Hindistan cevizi veya fındık

Kreması için

· 1 litre süt

· 1 su bardağı nişasta

· Yarım su bardağı şeker

· 1 paket vanilya

· 1 paket krem şanti

Şerbeti için

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 paket vanilya

KIBRIS TATLISI YAPILIŞI



1. Öncelikle her tatlıda olduğu gibi Kıbrıs tatlısında da önce şerbeti kaynatın. Çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın, vanilyayı da ekledikten sonra soğumaya bırakın.

2. Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ilave ederek karıştırın.

3. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

4. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.

5. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz krem şantiyi ekleyin ve blenderle 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu muhallebiyi yayın. Üzerine Hindistan cevizi veya fındık serpin. (İsteğe göre)

KIBRIS TATLISI ÖNERİ

Kıbrıs tatlısını buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis yaparsanız daha güzel olur.