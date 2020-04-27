5 adımda irmik tatlısı tarifi İrmik tatlısının yapılışı ve malzemeleri

Bugünkü tatlıya hala karar veremediyseniz size nefis bir irmik tatlısı tarifi hazırladık. Ramazanda sevilen tatlılar arasında yer alan irmik tatlısı tarifi merak ediliyor. İrmik tatlısının temel malzemeleri arasında yoğurt, yumurta, irmik ve un yer alıyor. Evde bulunan malzemelerle iftara kolayca hazırlayabileceğiniz irmik tatlısı tarifi ve malzemeleri…

İRMİK TATLISI MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağından biraz fazla un

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığından az tuz

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 damla limon suyu

İRMİK TATLISI YAPILIŞI

1. Şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırarak pişirin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

2. Hamur malzemelerinin tamamını bir yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurun.

3. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın. Tepsiye aralıklarla dizin. Küçük bir kapak ya da krema sıkma duyunun arkası ile üzerlerine şekil verin.

4. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

5. Fırından aldığınız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları servis yapın. Üzerini fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.