5 adımda Hira tatlısı tarifi

Hira tatlısı tarifi ramazanda merak edilen tatlılar arasında yer alıyor. Hem hafif hem de her yemeğin yanına yakışan Hira tatlısının püf noktası merak ediliyor. Herkes tarafından benimsenen bu tatlının malzemeleri arasında yoğurt, sıvı yağ, irmik ve şeker yer alıyor. Güzel görüntüsüyle sofranıza lezzet katacak Hira tatlısı, iftar menüsü için enfes bir lezzet. İşte 5 adımda Hira tatlısının tarifi ve püf noktası…

HİRA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Batırmak için:

İrmik

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

HİRA TATLISI TARİFİ YAPILIŞI



1. Şeker ve suyu şeker eriyene kadar karıştırın. Aşırı kaynatmanıza gerek yok. Kaynadıktan sonra hemen alın soğumaya bırakın.

2. Bir kaba yoğurt, sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alın ve yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

3. Hamurun elinize yapışmaması için hafif yağlayın. Hamuru minik parçalara ayırın ve şekil verip, irmiğe batırın. Yuvarlak yapan da var uzun yapan da var. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz.

4. Fırın ayarınıza göre 180 veya 200 derece ısıtılmış fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

5. Fırından çıkan tatlıya soğuttuğunuz şerbeti dökün. Afiyet olsun.

HİRA TATLISI TARİFİNİN PÜF NOKTASI



Her hamurda olduğu gibi bu tatlıda da güzel yoğurmak önemli. Çok sert bir hamur olmamalıdır. Her şerbetli tatlı gibi hira tatlısında da şerbetle tatlı arasındaki sıcak-soğuk ilişkisine dikkat edilmelidir. Sıcak olan tatlının üzerine soğuk şerbet dökülmelidir.

HİRA TATLISININ YANINA NE GİDER?

Ezogelin çorbası

Tavuk sote

Pilav

Salata ve ayran