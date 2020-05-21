5 adımda bayram baklavası tarifi! Cevizli bayram baklavası nasıl yapılır?

Bayram baklavası tarifi merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkma yasağı olsa da Ramazan Bayramında geleneksel olan bayram tatlıları evlerde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü eve misafir gelememesi aileye yapılan lezzetli baklavalara engel değil. Aksine şimdi ailesiyle birlikte olmanın değerinin bilincinde olanlar en güzel yemekleri ve en güzel bayram baklavası tariflerini araştırıyor. Evde Ramazan Bayramınızı lezzetli hale getirecek cevizli bayram baklavasının yapılışı oldukça kolay. İşte 5 adımda bayram baklavası tarifi ve malzemeleri…

CEVİZLİ BAYRAM BAKLAVASI İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı su

1 fiske tuz

1 çay bardağı süt

Buğday nisaştası (açmak için)

Ceviz (iç harcı için)

200 gram tereyağı (üzeri için)

Şerbeti için;

1 kğ toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limon

CEVİZLİ BAYRAM BAKLAVASI YAPILIŞI

1. Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu ve kabartma tozunu döküyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Havuza yumurtaları kırıyoruz. Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi döküyoruz. Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlıyoruz.

2. Hazırladığımız hamuru yuvarlıyoruz ve kalın bir fitil haline getiriyoruz. Fitili önce 3 eşit parçaya bölüyoruz. Bu üç hamurdan da 17’şer dilim hamur kesiyoruz. Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz.

3. Üç tane 17 kat baklava hamurunu açıp üst üste koyuyoruz. Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açıyoruz. İlk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpiyoruz. İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştiriyoruz. Kalan cevizi üzerine serpiyoruz.

4. Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itiyoruz. Baklavamızı dilimliyoruz.

5. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek döküyoruz. 5 dakika yağını çekmesi için bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. 20 dakika sonra fırının derecesini 190'a çıkarıyoruz. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet malzemelerini kaynatıyoruz ve soğutuyoruz. Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya döküyoruz ve şerbetini çekince servis ediyoruz. Afiyet olsun…