5 adımda ağlayan kek tarifi ve ağlayan kekin püf noktası

İftara kolay tatlılar arasında yer alan ağlayan kek tarifi merak ediliyor. Bol çikolata sosu ve krem şantiyle nefis bir lezzet olan ağlayan kek tarifi oldukça pratik bir tatlıdır. Ağlayan kekin püf noktası ise kek ununun mutlaka elenmiş olması ve çikolata sosunun soğuk dökülmesidir. İftara kolay tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre. İşte 5 adımda kolay ağlayan kek tarifi ve malzemeleri…

AĞLAYAN KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Keki için:

1 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı süt

3 çorba kaşığı kakao

1, 5 su bardağı un (elenmiş)

1 paket Kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

· 2 su bardağı süt

Sosu İçin;

· 1 paket çikolata sosu

· 2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

· 1 poşet krem şanti

· 1 su bardağı soğuk süt

AĞLAYAN KEK TARİFİ YAPILIŞI



1. Öncelikle kekini hazırlamak için yumurta ve şeker iyice çırpın. Kalan kek malzemelerini de ekleyerek kek hamurunu hazırlayın. Yapacağınız yağlanmış tepsiye veya borcama dökün ve 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.

2. Kek üzerinde çatalla delikler açın ve sütle ıslatın.

3. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krem şanti sürün.

4. Çikolata sosunu hazırlayın ve soğuyan bol çikolata sosu ile kekin üzerini kapatın.

5. Bir kaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek vişne veya Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

AĞLAYAN KEKİN PÜF NOKTASI

Un mutlaka elenmiş olmalıdır. Çikolata sosunu mutlaka soğuk dökün. Keki ıslatmak için kürdan veya çatal yardımıyla delikler açmayı unutmayın.